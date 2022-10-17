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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Dead Space Remake ожидается в январе 2023 и уже доступно видео геймплея
Графика и физика игры серьезно улучшены
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Одной из лучших хоррор-игр за последние 15 лет была Dead Space, и вчера мы узнали, что нас ждет в ремейке. 14 октября исполнилось 14 лет популярному шутеру на выживание. Electronic Arts Motive отпраздновали годовщину прямой трансляцией. В ее рамках был восьмиминутный предварительный просмотр игрового процесса и функций, которые появятся в ремейке, выпуск которого намечен на январь 2023 года. Работа не только выглядит великолепно, но также улучшен звук, обновлено управление и новые функции добавляют вовлечение в игру.


В начале видео сразу становятся очевидны графические различия между оригиналом и будущей игрой. Теперь игра работает на собственном движке EA Frostbite, игровом движке Battlefield, FIFA и многих других игр, Dead Space предоставляет гораздо больше свободы передвижения и масштабирования. Например, в сцене, в которой вам нужно перезапустить двигатель корабля, при пересечении ангара теперь вы можете использовать реактивный ранец и исследовать гораздо большие области. Кроме того, есть улучшенная физика, которая также включает в себя сегменты невесомости.

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Мы все видели ремейки и раньше. Во многих случаях может быть небольшое графическое обновление, чуть более высокая частота кадров или поддержка нового оборудования, но игры часто получают минимальные улучшения. Однако в случае с Dead Space Remake Motive внедрила множество улучшений, в том числе то, что они называют "Intensity Director". Эта функция может изменять освещение, заменять врагов и изменять частоту встреч с ними, когда вы возвращаетесь назад или снова проходите тот же сектор. Конечно, некоторые ужасные функции возвращаются, например, расчленение врагов.

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#dead space remake #electronic arts motive
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