Они будут использовать P-ядро Redwood Cove +, и получат незначительное усовершенствование по сравнению с дизайном Redwood.

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Intel удвоит число ядер своих процессоров Xeon Scalable в течение следующих двух поколений благодаря передовым технологиям обработки и компоновки. Линейка серверов Sapphire Rapids-SP 4-го поколения станет первым семейством серверов Xeon, использующим чиплетно-плиточный дизайн, что впервые увеличит число ядер до 60. Последующие семейства Emerald Rapids и Granite Rapids будут по-прежнему сосредоточены на плотности вычислений, удваивая количество вычислительных кристаллов на верхнем уровне.

Предполагается, что Emerald Rapids будет включать 64 высокопроизводительных ядра Redwood Cove на четырех вычислительных модулях, сохранив при этом узел Intel 7. К сожалению, выпуск процессоров Xeon Scalable 5-го поколения был отложен до конца 2023 года, по крайней мере, так утверждает твиттер блогер MLID.

Granite Rapids будет мощнее. Удвоив количество ядер до 128, это будет самая интересная корпоративная платформа Intel за более чем десятилетие. Он будет использовать P-ядро Redwood Cove +, и получит незначительное усовершенствование по сравнению с дизайном Redwood. В дополнение к более плотным вычислениям, Granite будет использовать ориентированный на сервера узел Intel 3 для повышения производительности на мм2.

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Планируется, что Granite Rapids-SP появится в первой половине 2024 года вместе с семейством AMD Turin. К сожалению для Intel, эти процессоры Epyc будут вмещать 256 ядер (512 потоков) в конструкцию с одним сокетом. Ожидается, что Team Red упакует до 16 ПЗС-матриц на сокете SP5 следующего поколения, чтобы достичь этой цели. В дополнение к 256-ядерным мы также получим 192-ядерные процессора.