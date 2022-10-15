Эта атака достигла самого высокого битрейта, который Cloudflare когда-либо фисировал в DDoS-атаке, достигнув пика в 2,5 Тбит/с.

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На этой неделе Cloudflare выпустила отчет об угрозах, в котором подробно описывается состояние и характер распределенных DDoS атак в третьем квартале 2022 года. Крупнейшая атака была направлена на популярный сервер Minecraft под названием Wynncraft. Сервер предоставляет игрокам полноценную многопользовательскую ролевую онлайн-игру.

DDoS-атаки бомбардируют серверы потоком входящих запросов, генерируемых сетью машин. Машины, используемые в этих атаках, обычно скомпрометированы злоумышленниками и вынуждены сотрудничать, чтобы сформировать так называемую ботнет. Ботнеты могут состоять из тысяч машин, что позволяет злоумышленникам, контролирующим эти сети, запускать DDoS-атаки, которые внезапно обрушивают на целевые серверы десятки миллионов запросов в секунду. Некоторые из самых грозных ботнетов формируются за счет распространения вредоносного ПО ботнета Mirai и его вариантов.

Один такой вариант ботнета Marai запустил DDoS-атаку на Wynncraft, которая состояла из потоков UDP и TCP. Эта атака достигла самого высокого битрейта, который Cloudflare когда-либо фисировал в DDoS-атаке, достигнув пика в 2,5 Тбит/с. К счастью для тех, кто играл в Wynncraft в то время, Cloudflare удалось остановить эту атаку на сервер Minecraft. Атака длилась чуть больше минуты, прежде чем прекратилась. Злоумышленник, по-видимому, отменил атаку после того, как определил, что Cloudflare блокирует предполагаемое воздействие.

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Однако не всем геймерам так везет, когда дело доходит до DDoS-атак. Серверы Blizzard недавно подверглись массовой DDoS-атаке во время запуска Overwatch 2, в результате чего игроки не могли войти в игру в течение нескольких часов подряд. Сотрудникам Blizzard пришлось приложить все усилия, чтобы смягчить эту атаку, что усложнило запуск игры.