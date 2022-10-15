Microsoft Office получает новое приложение, новый внешний вид и новые функции. В следующем месяце на Office.com начнут внедряться изменения в популярном пакете для повышения производительности, а за ним последуют приложения Office для Windows и мобильных устройств.

реклама

Когда дело доходит до приложений для повышения производительности, Microsoft Office уже довольно давно является стандартом. Независимо от того, создаете ли вы электронную таблицу в Excel или пишете следующий великий роман в Word, люди используют программное обеспечение для различных целей. Теперь знаменитое программное обеспечение преображается. Начиная со следующего месяца, Microsoft будет оптимизировать свой сервис для разных платформ, начиная с Office.com.

По словам Microsoft, для тех, кто в настоящее время использует Microsoft Office, это не повлияет на вашу учетную запись, профиль, подписку или файлы. Приложение автоматически обновится с измененным значком и новым именем. Так что следите за тем, чтобы эти изменения вступили в силу в следующем месяце на разных устройствах.

Microsoft заявляет, что пакет Microsoft 365 станет для пользователя отправной точкой для доступа к инструментам и контенту в наборе приложений, которые будут доступны. Изменения коснутся всех, кто использует приложение Office для работы, учебы или в личных целях. После выпуска новый пакет Microsoft 365 будет доступен в Интернете, в Магазине Windows, а также в Google Play и Apple Store.

Что касается предстоящих изменений, будут доступны новые типы создания контента и шаблоны. Будет новый модуль приложений, который позволит пользователю находить новые приложения, а также запускать и закреплять инструменты, которые вы используете чаще всего. Всем пользователям будет доступна функция "Мое содержимое", поскольку раньше она была доступна только бизнес-клиентам.

Не беспокойтесь о потере доступа к вашим любимым инструментам, поскольку Microsoft заявляет, что Office не исчезнет полностью. У вас по-прежнему будет доступ к таким приложениям, как Word, Excel, PowerPoint и Outlook. У клиентов также по-прежнему будет возможность приобрести этот пакет в виде единовременной покупки через Office 2021.

рекомендации ASUS 3060 Ti уже за 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3060 ASUS почти за 30 тр 3080 Gigabyte Gaming за копейки в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Microsoft 365 будет включать Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp и новое приложение Designer.