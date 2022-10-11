При этом скорость передачи данных памяти графического процессора составила 25 Гбит/с

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Все ожидают, что GeForce RTX 4090 побьет рекорд производительности, когда она официально дебютирует на этой неделе. Конечно, некоторые люди не будут удовлетворены так легко. Например, оверклокеры, которые доведут карту до невиданного прежде уровня производительности. Собственно, они уже это делают: оверклокер и инсайдер wxnod разогнал свою карту GeForce RTX 4090 до 3,24 ГГц и использовал ее, чтобы протестировать PUBG в разрешении 4K.

На самом деле, он утверждает, что разогнал карту еще больше. Его загадочный твит гласит: "RTX 4090 1.2v 800 3.5g🤔". Это означает: ядро 1,2 В, потребляемая мощность 800 Вт и частота 3,5 ГГц. Смайлик может указывать на то, что он только обдумывает это, но нам кажется, что потребление энергии не соответствует его уже достигнутым результатам.

Эти результаты представлены в виде скриншотов GPU-Z, на которых карта отображается в различных состояниях. Первый снимок, частично воспроизведенный выше, показывает карту, работающую на частоте 2730 МГц при нагрузке 97% и потребляющую при этом 446,9 Вт. Это стандартная производительность, и графический процессор остается холодным при максимальной температуре 73,4 °C, несмотря на низкую скорость вращения вентилятора 1652 об/мин, что составляет 40% от максимальной. Следующий кадр более интересный.

На этом снимке экрана показано, как RTX 4090 работает на холостом ходу после эталонного или стресс-теста - обратите внимание на крошечный зеленый текст, указывающий, что определенные настройки установлены на минимальные или максимальные значения. Тактовая частота графического процессора во время теста, по-видимому, достигла 3135 МГц, а минимальная температура показывает, что это было сделано без использования охлаждения LN2. Кроме того, энергопотребление платы (видно на полном изображении) достигло пика в 492,8 Вт - дополнительные 50 Вт для дополнительных 400 МГц тактовой частоты графического процессора по сравнению со штатной частотой.

Хотя это всего лишь примерно на 10% больше мощности при увеличении тактовой частоты на 15%, что означает повышение эффективности - по крайней мере, если эти показатели тактовой частоты и мощности выдерживают большую нагрузку.

Позднее wxnod снова выложил в Твиттере новый снимок экрана, воспроизведенный выше. Тактовая частота графического процессора 3,24 ГГц впечатляет, но более интересной частью этого снимка экрана является разгон памяти. 1562,7 МГц соответствует скорости передачи данных памяти графического процессора 25 Гбит/с для GDDR6X.

Это на 4 Гбит/с больше, чем стандартная скорость памяти 21 Гбит/с, и даже больше чем слухи о скорости передачи данных 24 Гбит/с. И это более высокая пропускная способность памяти, чем у большинства графических процессоров оснащенных HBM.

Оверклокер не оставил эту производительность без дела. Во время тестирования в PUBG он опубликовал приведенный выше скриншот, показывающий, что карта достигает средней скорости около 330 кадров в секунду в PlayerUnknown's BattleGrounds. Это не впечатляет, пока вы не поймете, что карта делает это в собственном разрешении 4K, без масштабирования или генерации кадров.

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Не обращайте внимания на надпись "RTX 3090TI SPUER PRO MAX PLUS"; нет ни одной видеокарты, кроме 4090, которая достигает 3,1 ГГц при 555 Вт.