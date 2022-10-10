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У Huawei есть план по обходу санкций США в отношении чипов
Новый полупроводниковый завод под названием Pengxinwei IC Manufacturing Co. будет построен недалеко от штаб-квартиры Huawei, поскольку ожидается, что он станет крупнейшим клиентом компании.
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После того, как правительство США исключило продукты Huawei из своей инфраструктуры, компания была фактически отрезана от американских полупроводников и торговли с США. Тем не менее, компания возможно нашла способ обойти проблему трехлетней давности, создав собственные фабрики.

В 2019 году Центральное разведывательное управление сообщило, что правительство Китая напрямую финансировало Huawei и позволяло компании шпионить за своими потребителями. В то же время вступил в силу Закон о государственной обороне, запрещающий "американским правительственным учреждениям использовать продукты Huawei и их конкурента ZTE". Более того, введенные запреты ограничили возможность Huawei закупать у американских производителей полупроводников и других производителей критически важные материалы используемые в технологическом секторе.

Согласно источникам Bloomberg, китайский технологический конгломерат в настоящее время поддерживает небольшой стартап, который заказывает оборудование для завода по производству полупроводников. Предположительно, новый полупроводниковый завод под названием Pengxinwei IC Manufacturing Co. (известный как PXW) и управляемый бывшим руководителем Huawei, будет построен недалеко от штаб-квартиры Huawei, поскольку ожидается, что он станет крупнейшим клиентом компании, покупая "большую часть или все из ее продукции".

В случае успеха это позволит Huawei восстановить свои позиции и снова начать серьезно производить устройства. Однако еще неизвестно, нарушит ли PXW торговые санкции США при поставках Huawei, поскольку это ограничит закупку оборудования компанией. Более того, сообщается, что первые продукты компании, ожидаемые в 2025 году, будут изготовлены по 28-нанометровой технологии, оставив завод позади на шесть и более поколений.

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Учитывая обвинения и доказательства против Huawei, любой компании будет сложно присоединиться к организации, занесенной в черный список. Некоторые ограничения США могут распространяться на эту новую компанию и мешать PXW начать работу.

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#huawei
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