Производитель ПК CLX Gaming объединился с Intel для создания заманчивой системы с двумя ПК. Основная идея концептуального устройства заключается в том, что одновременная игра и потоковая передача никогда не перегрузят безымянную в настоящее время модель ПК, поскольку каждая важная задача выполняется на отдельном независимом ПК в выбранном CLX корпусе довольно скромных размеров.

Компьютер, который вы можете видеть на фотографии в этой статье, не будет показан на веб-сайте CLX. Он был продемонстрирован на недавнем мероприятии Intel TwitchCon Party и Intel Creator Challenge Finale в Сан-Диего, Калифорния, которое также послужило вечеринкой по запуску Intel 13-го поколения Core Raptor Lake.

Наряду с "основным" ПК с процессором Intel Core i9-12900K, другой ПК, размещенный в корпусе Lian-Li O11 Dynamic EVO White, использует процессор Intel Core i9-12900. Этот немного менее мощный процессор находится на одной из вычислительных карт Intel NUC 12 Extreme Compute Element. Эта конструкция обеспечивает гораздо более компактную систему, чем большинство предыдущих сборок с двумя ПК в одном корпусе.

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Эта система предназначена для представления оптимального игрового и потокового ПК. Обе системы-близнецы могут выполнять свои собственные целевые задачи без необходимости совместного использования какого-либо высокопроизводительного оборудования. Тем не менее, они используют общий корпус, блок питания и входные периферийные устройства для компактности и удобства.

Выше мы привели технические характеристики этого шоу-концепта ПК. Однако в качестве концепции он сейчас не продается, и вероятно, он будет обновлен с вариантами сборки, включая все процессоры новейшего поколения, если он когда-либо станет коммерческим продуктом.