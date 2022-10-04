Инструмент все еще ранний и ограниченный, но в конечном итоге он может позволить геймерам запускать самодельное программное обеспечение и пиратские игры.

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Все основные производители игровых приставок изо всех сил стараются заблокировать свое аппаратное обеспечение, и они недолюбливают людей, пытающихся обойти их системы. У Microsoft была своя программа против чипов для модов, Nintendo боролась с хакерами, а у Sony было громкое дело против известного хакера Джорджа Хотца в эпоху PS3. У Sony может назреть еще одна тяжба, поскольку моддер SpecterDev выпустил джейлбрейк для PlayStation 5. Инструмент все еще ранний и ограниченный, но в конечном итоге он может позволить геймерам запускать самодельное программное обеспечение и пиратские игры.

Джейлбрейк основан на уязвимости в ядре 4.03, которая активируется известным эксплойтом в движке браузера WebKit. Подтверждено, что этот инструмент работает только с ядром 4.03, которому исполнился год, но он может работать и на более старых прошивках. Однако он не будет работать в более новых версиях, поскольку Sony уже исправила недостаток WebKit.

Игровой стример Лэнс Макдональд поделился видео эксплойта в действии, который обеспечивает доступ к меню отладки системы. Эксплойт также открывает возможность установить файл PS4 PKG, который представляет собой полную резервную копию игры. Тем не менее, на сегодняшний день, это все его возможности. В настоящее время гипервизор PS5 не позволяет запускать это неавторизованное программное обеспечение. Пока джейлбрейк нестабилен, однако надежность и функциональность могут быть улучшены за счет дальнейшего развития.

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При наличии дополнительной доработки можно будет не только читать и писать собственный код, но и выполнять его. Как только это произойдет, станет возможно запускать игры, для которых вы сделали резервную копию, или самодельное программное обеспечение.