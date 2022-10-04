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Sony планирует отправить гарнитуру PSVR2 в битву с Quest 2 в VR-играх
Ожидается, что характеристики PSVR2 будут довольно впечатляющими: 4K HDR OLED-дисплеи, частота обновления 120 Гц и усовершенствованные контроллеры.
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Согласно отчету, опубликованному сегодня, Sony делает большие ставки против рецессии, заказывая производство двух миллионов новых гарнитур PlayStation VR2. Цифра может показаться довольно маленькой по сравнению с типичными продажами консолей, смартфонов и т. д., но это большая ставка в пространстве виртуальной реальности. Для геймеров, которые все больше интересуются возможностями, предлагаемыми виртуальной реальностью, уверенность Sony - перед лицом проблем рынка - заставляет думать, что у них есть что-то особенное в разработке.

Инсайдеры в беседе с Bloomberg сообщили, что массовое производство гарнитур Sony PSVR2 началось в сентябре. Ожидается, что устройство поступит в продажу в начале следующего года. Если и нужно будет внести какие-либо коррективы в объемы производства, то это будет происходить после изучения первоначального спроса.

Виртуальные гарнитуры все еще далеко не вездесущи даже в самых технологичных домохозяйствах  набитых гаджетами. Рассматривая производственный заказ Sony PSVR2 в некоторой перспективе, учтите, что оригинальному PSVR для PlayStation 4 потребовалось восемь месяцев, чтобы продалось миллион единиц. Тем не менее, Sony достаточно уверена в потенциальной популярности своей партнерской гарнитуры PlayStation 5, чтобы подготовить 2 миллиона к запуску.

С точки зрения рынка VR HMD (наголовных дисплеев) стоит сравнить количестве отгрузок самого продаваемого девайса Quest 2. Quest 2 под торговой маркой Meta был популярен как среди обозревателей, так и среди пользователей, и был продан в количестве 2,8 миллиона штук в первом квартале. Сейчас он доминирует с примерно 17 миллионами продаж за все время.

В отчете источника Bloomberg аналитики высказали мнение, что Sony потребуется несколько крутых игр для запуска PSVR2 и стимулирования продаж. Ранее мы слышали, что Sony планирует подготовить более 20 VR-игр к запуску оборудования. Одновременное ослабление цепочки поставок PlayStation 5, которая была сильно перегружена в течение нескольких месяцев, это должно помочь смазать колеса продаж.

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Ожидается, что характеристики PSVR2 будут довольно впечатляющими: 4K HDR OLED-дисплеи, частота обновления 120 Гц и усовершенствованные контроллеры. Усовершенствованная графика PlayStation 5 будет хорошо работать с новым оборудованием, но есть опасения, что относительно высокие характеристики PSVR2 будут означать, что она будет дороже, чем ее предшественница за 250 долларов, когда она появится в начале 2023 года.

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#sony #2m psvr2
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