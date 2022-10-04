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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Как узнать, совместим ли ваш теперешний процессорный кулер с AM5 для сборки Zen 4
Процессорные кулеры Socket AM4 действительно совместимы с новым сокетом, если они используют стандартную заднюю панель AMD. Если им требуется собственная задняя панель, они не будут работать.
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Когда AMD официально представила Socket AM5 для своих следующих нескольких поколений процессоров для ПК, она сделала смелое заявление о том, что процессорные кулеры для Socket AM4 будут совместимы с новым сокетом. К настоящему времени известно, что процессорные кулеры Socket AM4 действительно совместимы, если они используют стандартную заднюю панель AMD. Если им требуется собственная задняя панель, они не будут работать.

Информация о дизайне сокета AM5 и его задней панели просочилась задолго до выпуска новых процессоров и платформы. В то время основное внимание уделялось тому, как механизм активации сокета AMD (SAM, не путать с памятью SmartAccess) крепился болтами через плату к задней панели, помогая избежать проблем с изгибом материнской платы и процессора, которые характерны для процессоров Intel LGA 1700.

Однако, поскольку SAM крепится болтами к задней пластине, вы не можете снять его без полной замены SAM. Это означает, что вы не можете заменить монтажную пластину радиатора на стороннюю, как это делается со многими радиаторами сторонних производителей.

Помня об этом, важно внимательно изучить конструкцию вашего радиатора, когда вы проверяете, совместим ли он с Socket AM5. Естественно, на любом новом радиаторе, продаваемом сегодня, должно быть четко указано, какие сокеты он поддерживает, а большинство из них поддерживают AM5. Однако, если у вас есть старый радиатор, который вы планируете перенести на новую сборку AMD, вам нужно знать, что если в нем используется нестандартная задняя панель, это невозможно.

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В последнее время по этой теме возникла некоторая путаница, поскольку некоторые люди думают, что ваш радиатор должен использовать прилагаемые пластиковые зажимы, к которым крепятся собственные стандартные радиаторы AMD. На самом деле это не так, даже на Socket AM5 можно снять пластиковые скобы и вкрутить собственный радиатор в заднюю панель Socket AM5. Вам просто нужно убедиться, что монтажное оборудование вашего радиатора совместимо с размерами отверстий для винтов Socket AM4 и AM5.

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#zen 4 #am5 #процессорный кулер
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