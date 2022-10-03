Что в 2 раза больше, чем у обычного профиля DDR4-3600 XMP.

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Планируется, что процессоры Intel Raptor Lake-S 13-го поколения будут работать на высоких тактовых частотах. В оптимальных условиях Core i9-13900K разгоняется до 5,8 ГГц на P-ядрах, что на 100 МГц выше, чем у Ryzen 9 7950X. Core i9-13900K также будет поддерживать более быстрые конфигурации памяти. Стандартная скорость памяти для Raptor Lake составляет DDR5-5600 против DDR5-5200 на Raphael.

Профили XMP 3.0 для процессоров Core 13-го поколения еще более впечатляющие. Линейка ASUS ROG Maximus Z790 будет поддерживать скорость DDR5 до 7600 МТ/с, что в 2 раза больше, чем у обычного профиля DDR4-3600 XMP. Как видно на примере Alder Lake, эти комплекты памяти должны значительно повысить игровую производительность, поскольку пропускная способность и задержка будут дополнительно настроены.

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AMD должна выпустить аналогичные профили в рамках своего семейства Expo, но не известно, насколько хорошо Infinity Fabric будет масштабироваться в конфигурации 3:2. Конфигурация 1:2 будет более осуществимой, и вам понадобится Fclk для работы на частоте 1900 МГц, что будет непросто. В любом случае масштабирование производительности не будет таким плавным.