В Steam очень немногие пользователи Windows меняли свои процессоры. Intel увеличивает почти на процент долю рынка второй месяц подряд, приблизив ее к 70%.

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Рынок ПК в сентябре был в основном спокойным. Цены на графические процессоры продолжали падать по всем направлениям, поскольку все больше и больше майнеров прекращают свою деятельность. Рынок процессоров получил первую партию продуктов следующего поколения в виде процессоров Ryzen 7000. Вскоре ситуация накалится, когда Intel выпустит свои процессоры Raptor Lake 13-го поколения, борясь с AMD во всех ценовых категориях.

В Steam очень немногие пользователи Windows меняли свои процессоры. Intel увеличивает почти на процент долю рынка второй месяц подряд, приблизив ее к 70%. AMD обладает 31,24% рынка процессоров. Среди пользователей Linux предпочтение отдавалось AMD, поскольку Team Red увеличила свою долю в этом сегменте до 52,27%, а доля Intel третий месяц подряд оставалась ниже отметки в 50%.

Графические процессоры NVIDIA RTX продолжали доминировать в рейтинге видеокарт. GeForce RTX 3060 (мобильная и настольная) была самой продаваемой моделью в сентябре, за ней следуют RTX 3050, RTX 3060 Ti и мобильная RTX 3050 Ti.

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GeForce RTX 4090 поступит в продажу 12 октября. Тем не менее, учитывая высокую запрашиваемую цену, не ожидается, что Ada окажет заметное влияние на большую долю рынка до тех пор, пока в первом или втором квартале 2023 года не будут запущены видеокарты NV40 среднего уровня.