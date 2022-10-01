Операционные системы будут выполнять свои собственные автоматические проверки человечности пользователей, используя информацию об устройстве, а затем выдавать токены, подтверждающие эту проверку. Поскольку операционная система предназначена для выполнения процесса проверки, Turnstile не рассчитан на массовый сбор данных пользователей.

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В прошлом году Cloudflare, компания, предоставляющая средства защиты от DDoS-атак, услуги сети доставки контента (CDN) и многие другие, опубликовала сообщение в блоге, в котором заявила о своем намерении убить CAPTCHA. Теперь, примерно через полтора года, компания представляет альтернативу стандартным CAPTCHA, которая должна быть намного быстрее и заменить ее. CAPTCHA расшифровывается как завершенный автоматизированный общедоступный тест Тьюринга, чтобы отличить компьютер от людей. Тем не менее, CAPTCHA часто не выполняет свое обещание быть выполненным автоматически, вместо этого предлагая пользователям решить какую-то головоломку или задание в качестве доказательства того, что они не боты.

В частности, выбор изображения на основе сетки в CAPTCHA иногда может раздражать. Это задание может потребовать от пользователей выполнить задачу несколько раз, что заставит их задаться вопросом, следует ли выбрать несколько картинок перекрестного пешеходного перехода. По данным Cloudflare, пользователям требуется в среднем 32 секунды для прохождения CAPTCHA. Основываясь на этом показателе, Cloudflare оценивает, что человечество в общей сложности тратит 500 лет времени на решение CAPTCHA каждый день.

В последние годы Google, самый известный поставщик CAPTCHA на сегодняшний день, изменил свою reCAPTCHA, чтобы лучше выполнять обещания CAPTCHA. reCAPTCHA v3 предназначена для работы в фоновом режиме на каждой странице веб-сайта, тихо работая в фоновом режиме, чтобы оценить, являются ли посетители честными пользователями или нет. Хотя эта фоновая деятельность может быть менее навязчивой для пользователей, чем головоломка, она вызывает проблемы с конфиденциальностью. Система reCAPTCHA v3 встроена во все сети и собирает данные о поведении пользователей, чтобы узнать, как пользователи взаимодействуют с веб-страницами. Используя эти данные и машинное обучение, система присваивает каждому пользователю оценку риска. Одним из ключевых показателей, который проверяет reCAPTCHA v3 при присвоении оценок риска, является наличие у пользователей активных файлов cookie учетной записи Google, установленных в их браузерах. Затем Google может связать поведение пользователей, собранное с помощью reCAPTCHA, с учетными записями пользователей Google, отдавая предпочтение тем, кто вошел в свои учетные записи Google, назначая им более низкие оценки риска CAPTCHA.

В свете этих проблем с конфиденциальностью Cloudflare перешла с reCAPTCHA на hCaptcha в 2020 году. Хотя hCAPTCHA может иметь лучшие методы обеспечения конфиденциальности пользователей, это не устраняет разочарование и потерю времени, вызванные CAPTCHA. Преисполненная решимости решить эти проблемы, Cloudflare была занята работой над решениями и теперь представляет открытую бета-версию своей альтернативы.

Эта альтернативная система проверки пользователей, получившая название "Turnstile", разработана так, чтобы быть полностью автоматизированной, быстрой и сохраняющей конфиденциальность. Вместо того, чтобы просить пользователей предоставить доказательства своей человечности, Turnstile вместо этого просит операционную систему на компьютерах пользователей выполнить проверку за них. Будущие версии macOS и iOS от Apple будут поддерживать эту технологию, в которой используются так называемые "токены частного доступа".

Операционные системы будут выполнять свои собственные автоматические проверки человечности пользователей, используя информацию об устройстве, а затем выдавать токены, подтверждающие эту проверку. Поскольку операционная система предназначена для выполнения процесса проверки, Turnstile не рассчитан на массовый сбор данных пользователей. Turnstile предназначен для получения токенов частного доступа от операционной системы, проверки некоторой базовой информации о браузере и предоставления пользователям возможности продолжать работу без каких-либо дополнительных проверок или проблем. С точки зрения пользователя, небольшой виджет проверки кратко скажет "Проверка…", а затем переключится на "Успех!".

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В сообщении в блоге Cloudflare, в котором объявляется о Turnstile, говорится, что инструмент можно использовать бесплатно, а компания подтверждает свою приверженность улучшению Интернета.