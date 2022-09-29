Сообщается о закрытии почти 5000 онлайн-кредитных учреждений P2P.

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Год назад Китай объявил транзакции с криптовалютой незаконными, и теперь Народный банк Китая обратился к гражданам через популярную в стране платформу WeChat. Обращение охватывает несколько областей финансов, а также криптографию.

Народный банк Китая заявляет, что он "всесторонне очистил и исправил финансовый порядок" в отношении биткойнов, в частности, ссылаясь на успешное завершение "специального устранения финансовых рисков в Интернете". Сообщается о закрытии почти 5000 онлайн-кредитных учреждений P2P.

Элемент P2P имеет решающее значение в том, почему КПК не любит криптографию: одноранговую торговлю по своей сути трудно контролировать.

Банк заявляет, что продолжает борьбу с тем, что он называет "спекуляцией внутренней торговли виртуальной валютой", и продолжает, что "внутренний объем торговли биткойнами в Китае значительно снизился".

Банк считает, что "беспорядочное расширение и бешеный импульс роста были эффективно обузданы". Он обещает продолжить войну против криптовалютных "бирж псевдозолота" и "устранить регулятивный вакуум".

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Сам запрет криптографии остается горячей темой, поскольку множество криптоактивов все еще находится в Китае, а судебные дела продолжаются.