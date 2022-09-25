Разработка чипов видеокарт осуществляется в несколько этапов, примерно один этап выполняется на заводе в день. Текущее время цикла производства увеличилось примерно до четырех месяцев от начала до конца.

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Закон Мура лежит в основе технического прогресса с тех пор, как он был впервые сформулирован в 1965 году. Гордон Мур ввел золотое правило, согласно которому количество транзисторов в микрочипе удваивается примерно каждые два года. В основном это достигается за счет уменьшения размеров транзисторов, но в конечном итоге физика производства полупроводников, как и все остальное, имеет свои пределы.

Международная технологическая дорожная карта 2015 года определила 2021 год как год, когда миниатюризация достигнет своего предела. Хотя, возможно, можно добиться дальнейшего прогресса, это становится экономически невыполнимым. Теперь, когда на дворе 2022 год, можно спорить, достигли ли мы этой точки. Со своей стороны, Intel считает, что у нее есть способы распространить закон Мура на эру ангстремов, используя такие методы, как многослойный вилочный транзистор.

NVIDIA не так оптимистична в отношении преодоления ограничений закона Мура, но у нее в рукаве есть несколько других хитростей.

По мере того, как технологические процессы приближались к физическим пределам, сложность производства резко возрастала. Разработка чипов осуществляется в несколько этапов, примерно один этап выполняется на заводе в день. Текущее время цикла производства увеличилось примерно до четырех месяцев от начала до конца.

"Это не потому, что TSMC пытается получить больше прибыли. Это просто неправда, - заверил генеральный директор Хуанг. Так что, можно сказать, чем дороже оборудование, тем больше времени уходит на производство".

Ada сочетает в себе несколько архитектур - CUDA, Tensor и RT. В то время как традиционный прогресс был достигнут с помощью CUDA для рендеринга и растеризации, Tensor и искусственный интеллект являются "гигантским рычагом" для Ada.

Интересно, что технологический прогресс NVIDIA с DLSS 3 также в некотором смысле означает снижение потребности в чистом рендеринге с помощью графического процессора, по крайней мере, при высоких графических требованиях. Генеральный директор заявил, что искусственный интеллект делает это лучше.

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Чтобы достичь этого, рендеринг графики вышел за рамки набора операций, выполняемых на отдельных машинах по всему миру. "Ada создает компьютерную графику не только в данный момент. На заднем плане есть суперкомпьютер, который обучал нейронную сеть, - говорит Хуанг, - и поэтому во многих отношениях Ada - это Ada плюс суперкомпьютер, который у нас есть. И это будущее. Это будущее, и именно поэтому компьютерная графика так прекрасна".