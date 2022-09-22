Возможно Zen 4 создан для разгона.

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Когда в августе AMD анонсировала свои процессоры Ryzen 7000 на базе Zen 4, она объявила о максимальной тактовой частоте 5,7 ГГц для топовой 16-ядерной модели Ryzen 9 7950X. Ожидается, что этот процессор разгонится до 5,85 ГГц с помощью Precision Boost Overdrive, но только на двух ядрах. Но TUM_APISAK обнаружил результат в CPU-Z Validator, в котором весь чип работает на частоте чуть менее 5,8 ГГц.

Учитывая слухи о том, насколько горячими будут новые процессоры Ryzen, можно было бы ожидать, что процессор почти расплавится на такой скорости, но на самом деле он работает при температуре всего 39,5°C. К сожалению, заявитель отказался запускать тест CPU-Z, поэтому у нас нет никакого представления о реальной производительности или о том, действительно ли чип стабилен на этой тактовой частоте.

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ЦП почти наверняка находится под довольно экзотическим охлаждением - большим радиатором жидкостного охлаждения в индивидуальной схеме контура - но еще одним фактором, влияющим на производительность охлаждения, является относительно низкое напряжение ядра 1,4 В. Либо этот процессор является золотым образцом, и он вообще не очень стабилен на этих частотах, либо, возможно, Zen 4 на самом деле создан для разгона.