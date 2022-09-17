Процессоры AMD доминируют над Intel за счет большего объема кэш памяти

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Puget Systems - поставщик оборудования для рабочих станций, который собирает и поставляет системы с многоядерными процессорами, большим количеством оперативной памяти и профессиональными графическими процессорами - если хотите, несколькими. Компания много тестирует, чтобы увидеть, какие варианты лучше всего подходят для ее клиентов, и, к счастью, публикует свои данные. Последние результаты тестов от Puget сравнивают серию Ice Lake Xeon W с рабочими станциями AMD Threadripper PRO в Unreal Engine.

Вы можете подумать, что Unreal Engine - странный выбор для поставщика рабочих станций, но помимо того, что это, вероятно, самый популярный игровой движок в мире для высококачественных 3D-игр, он также используется для таких задач, как виртуальное производство, дизайн прототипирование и даже 3D компьютерная графика для короткометражных мультфильмов и фильмов. Такое профессиональное использование соответствует целевому рынку Puget Systems, поэтому поставщик действительно провел немало исследований производительности Unreal Engine.

Как и в случае с другими пакетами 3D-рендеринга, работа в Unreal Engine может потребовать длительного ожидания. Будь то компиляция шейдеров, компиляция исходного кода или заранее подготовленные вычисления освещения, вам нужно быстрое оборудование с большим количеством ядер, чтобы продвигать процесс. Вот почему Puget противопоставляет Threadripper PRO процессорам Intel Xeon W, но, по правде говоря, это не такая уж большая борьба — как и в прошлый раз, когда мы смотрели на тестирование Threadripper от Puget.

Puget называет чрезвычайно высокое количество ядер AMD Threadripper PRO фактором, обеспечивающим победу, и действительно, результаты, кажется, несколько масштабируются по количеству ядер. Это правда, что чипы Threadripper предыдущего поколения на базе Zen 2 работают почти так же хорошо, как и последние модели Zen 3, но 24-ядерный Threadripper PRO 5965WX опережает 32-ядерный Xeon W-3365 по всем показателям.

Оба чипа работают с 8 каналами памяти DDR4 со скоростью до 3200 МТ/с, так что дело не в этом. Архитектура Zen 3 не намного опережает архитектуру Sunny Cove, используемую в этих чипах для рабочих станций Ice Lake. Однако у этих чипов есть одно существенное различие: объем кэш-памяти. Xeon W-3365 имеет в общей сложности 48 МБ кэш-памяти L3 для своих 32 ядер. Сравните это со 128 МБ кэш-памяти L3 на 24-ядерном Threadripper PRO 5965WX, и вы увидите закономерность.

Указанное преимущество Zen 3 определенно имеют здесь значение; на этапе компиляции шейдеров новейшие процессоры AMD имеют огромное преимущество перед собственными чипами предыдущего поколения, где Threadripper PRO 5975WX на базе Zen 3 (с 32 ядрами) опережает Threadripper PRO 3995WX и его 64 ядра Zen 2.

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В целом преимущество AMD над Intel в производственных задачах Unreal Engine огромно. Сравнивая самый быстрый чип Intel Xeon W с самым быстрым процессором AMD Threadripper PRO, мы видим, что производительность системы AMD почти удваивается. Даже сравнивая 32-ядерный ЦП с 32-ядерным ЦП, AMD намного опережает в тестах - обычно выполняя задачи в 2/3 раза быстрее.