Графическая архитектура RDNA 3 обеспечивает прирост 50 % производительности/ватт по сравнению с RDNA 2.

реклама

Графические процессоры AMD Radeon RX 7000 станут одними из самых энергоэффективных, которые мы когда-либо выпускали в отрасли. Графическая архитектура RDNA 3 с чиплетной конструкцией, включающей до семи кристаллов, включая 5-нм GCD (графические вычислительные кристаллы) и шесть 6-нм MCD (комплексные кристаллы памяти), обеспечивает прирост 50 % производительности/ватт по сравнению с RDNA 2.

В дополнение к новым технологическим узлам графические процессоры Radeon следующего поколения также будут иметь 3D-упаковку (MCD и Infinity Cache), более широкий вычислительный блок (128 ALU) и WGP (256 ALU), а также мелкозернистый графический конвейер.

Radeon RX 7900 XT будет потреблять намного меньше предположительного предела в 450 Вт , установленного для NVIDIA RTX 4090. Источники подтверждают, что эталонная модель должна быть на уровне от 350 Вт до 375 Вт.

Кроме того, похоже, что AMD отказалась от создания самого быстрого графического процессора. Вместо этого Team Red фокусируется на энергоэффективности и возможности обновления/доступности.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Между тем, модели серии RTX 40 от NVIDIA, как сообщается, будут потреблять до 800 Вт энергии и наверняка не менее 660 Вт. Последние слухи из разных источников утверждают, что у RTX 4090 будет два режима TGP: 450 Вт и 660 Вт. Первый будет использоваться в варианте Founders Edition, а второй - в моделях с заводским разгоном, возможно, с жидкостным охлаждением. Некоторые высококлассные модели будут поставляться с переключателем BIOS для переключения между двумя режимами, как у существующих флагманов RTX 3090.