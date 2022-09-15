Поскольку производитель чипов решил продать Mobileye

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Цена акций Intel упала до 5-летнего минимума в 29 долларов после продолжительного периода снижения их цены на Уолл-стрит. Цена акций производителя микросхем упала на 46% за последние 12 месяцев, с 55 долларов в октябре прошлого года до 29 долларов на момент написания статьи.

Чтобы сохранить баланс доходов, Intel планирует продать свое подразделение Mobileye, надеясь получить за него до 30 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем 15 миллиардов долларов, которые стоило его приобретение в 2017 году. Директор Intel надеется профинансировать будущее производителя чипов с использованием доходов от этой продажи.

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Недавно был принят закон о чипах в США. Ожидается, что Intel, стремящаяся укрепить американскую индустрию производства микросхем, станет одним из основных спонсоров законопроекта. Несмотря на это, доля рынка компании продолжает падать.