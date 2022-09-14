С вычислительной производительностью более 100 терафлопс FP32

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Спецификации флагмана NVIDIA RTX 40-й серии становятся все яснее с каждым днем. Известный инсайдер Kopite7kimi поделился подробной информацией о наборе кристаллов AD102 для питания RTX 4090 и 4090 Ti. Топовый кристалл Lovelace, по-видимому, будет содержать около 80 миллиардов транзисторов с вычислительной производительностью более 100 TFLOP. По словам Кими, RTX 4090 достигнет такой производительности при умеренном разгоне, а 4090 Ti должен преодолеть ее на штатных частотах.

NVIDIA готова объявить о своих видеокартах серии GeForce RTX 40 следующего поколения во время своего выступления на GTC 2022 20 сентября. Генеральный директор компании Дженсен Хуанг представит RTX 4090 и, возможно, RTX 4080 на следующей неделе, запуск в продажи которых запланирован на октябрь и ноябрь соответственно.

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