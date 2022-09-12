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Radeon RX 7000 повысит производительность на ватт более чем на 50% по сравнению с RDNA 2
AMD подтвердила, что ее графические процессоры RDNA 3 появятся позже в этом году с огромным приростом производительности
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С грядущей линейкой AMD Radeon RX 7600 XT произойдут большие изменения, поскольку пользователи, вероятно, получат производительность графического процессора Navi 21 менее чем за половину цены.

С RDNA 2 AMD не просто представила своей игровой аудитории совершенно новый пакет графических процессоров, но и пакет, который был дополнен широким спектром архитектурных и программных инноваций, таких как технология Infinity Cache, FSR и Smart Access Memory. Все эти функции объединены, чтобы дать пользователям Radeon плавный и плавный игровой процесс, в то же время пользуясь всеми преимуществами, которые могут предложить современные игры, такими как Ray Tracing, DirectX 12 Ultimate и визуальные технологии повышения качества. AMD также инвестирует в свою новую технологию FSR 2.1, которая уже интегрируется в игры.

Мы должны ожидать подобных вещей и от линейки RDNA 3 следующего поколения, но важным фактором, который следует учитывать, является то, что графические процессоры становятся более энергоемкими и более дорогими. 

В то время как графические процессоры AMD Navi 31 и Navi 33 занимают лидирующие позиции благодаря своей конструкции микросхем, ожидается, что графический процессор Navi 33 будет использовать монолитную компоновку.

AMD подтвердила, что ее графические процессоры RDNA 3 появятся позже в этом году с огромным приростом производительности. Старший вице-президент компании по инженерным вопросам Radeon Technologies Group Дэвид Ванг заявил, что графические процессоры следующего поколения для серии Radeon RX 7000 будут предлагать повышение производительности на ватт более чем на 50% по сравнению с существующими графическими процессорами RDNA 2.

В информации, опубликованной AMD, компания выделила несколько ключевых особенностей своих графических процессоров RDNA 3, которые будут использоваться в графических картах Radeon RX следующего поколения. Графический процессор RDNA 3 будет основан на 5-нм технологическом узле и будет использовать усовершенствованную упаковку микросхем, обеспечивающую повышенную производительность на ватт. Кроме того, в графическом процессоре будет реализован ряд новых технологий, таких как совершенно новый и переработанный вычислительный блок, оптимизированный графический конвейер и кэш-память Infinity следующего поколения.

 Поскольку Radeon RX 7000 с графическим процессором RDNA 3 будет запущен в конце этого года, мы можем ожидать, что AMD предложит ощутимый скачок производительности или даже превзойдет возможности трассировки лучей Ampere. Но настоящей задачей будет конкурировать с ядрами NVIDIA 3-го поколения RT (Raytracing), которые, как ожидается, дебютируют в серии GeForce RTX 40 на базе Ada Lovelace.

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Помимо трассировки лучей, AMD также добавит оптимизированный графический конвейер для графических процессоров RDNA 3, который позволит работать с еще более высокими тактовыми частотами, чем графические процессоры RDNA 2. Карты AMD Radeon RX 6000 уже работают на частоте, близкой к 3 ГГц, поэтому с улучшенным 5-нм технологическим узлом мы можем ожидать, что AMD преодолеет ограничение тактовой частоты в 3 ГГц. Это важно для AMD, поскольку их конкурент также не сдерживает слухи о серии RTX 40, которые намекают на тактовую частоту до 3 ГГц с использованием более эффективного 4N (оптимизированного 5-нм техпроцесса).

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#amd radeon rx 7600 xt
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