GeForce RTX 3060 был самым популярным графическим процессором с долей рынка 21%.

3060 Ti за 40 тр в Регарде

3060 Ti за 40 тр в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде

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NVIDIA продолжает оставаться доминирующей силой на рынке дискретных графических процессоров на азиатском континенте. Судя по цифрам, предоставленным корейским магазином Dawana (через: @haruzake), NVIDIA в настоящее время контролирует 88% рынка, оставляя AMD всего 12%.

Вы можете возразить, что это относится только к корейскому рынку, но мы видели аналогичные отчеты из Китая, Японии и Индии. Неудивительно, что GeForce RTX 3060 был самым популярным графическим процессором с долей рынка 21%.

Согласно статистике Steam, доля рынка NVIDIA составляет 75,4%, а доля AMD - всего 15%.

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Цифры JPR рисуют аналогичную картину: 78% рынка дискретных графических процессоров приходится на NVIDIA, 17% - на AMD, а оставшиеся 4% - на недавно представленную Intel линейку Arc.