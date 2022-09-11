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NVIDIA продолжает оставаться доминирующей силой на рынке дискретных графических процессоров на азиатском континенте. Судя по цифрам, предоставленным корейским магазином Dawana (через: @haruzake), NVIDIA в настоящее время контролирует 88% рынка, оставляя AMD всего 12%.
Вы можете возразить, что это относится только к корейскому рынку, но мы видели аналогичные отчеты из Китая, Японии и Индии. Неудивительно, что GeForce RTX 3060 был самым популярным графическим процессором с долей рынка 21%.
Согласно статистике Steam, доля рынка NVIDIA составляет 75,4%, а доля AMD - всего 15%.
Цифры JPR рисуют аналогичную картину: 78% рынка дискретных графических процессоров приходится на NVIDIA, 17% - на AMD, а оставшиеся 4% - на недавно представленную Intel линейку Arc.