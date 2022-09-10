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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Intel отменяет будущие видеокарты Arc Gaming
Графические процессоры для центров обработки данных остаются в планах
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Сообщается, что Intel исключила весь бренд Arc из потребительского рынка. Alchemist и Battlemage могут увидеть свет, но Celestial и Druid были списаны. Эти два семейства должны были стать первым чиплетом или тайловым дизайном от Intel, а Battlemage представлял собой монолитный дизайн, такой как Alchemist.

Игровые видеокарты Arc предположительно были стерты из дорожных карт, но проекты центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений пока останутся.

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MLID опубликовал аналогичный отчет некоторое время назад, но он не подтвердил, было ли принято решение или нет. Теперь, однако, шаг по очистке игровой линейки Arc был принят. В прошлом квартале Intel понесла значительные убытки из-за своего подразделения AXG. Таким образом, это решение не является большой неожиданностью.

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#intel #arc gaming
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