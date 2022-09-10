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Сообщается, что Intel исключила весь бренд Arc из потребительского рынка. Alchemist и Battlemage могут увидеть свет, но Celestial и Druid были списаны. Эти два семейства должны были стать первым чиплетом или тайловым дизайном от Intel, а Battlemage представлял собой монолитный дизайн, такой как Alchemist.
Игровые видеокарты Arc предположительно были стерты из дорожных карт, но проекты центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений пока останутся.
MLID опубликовал аналогичный отчет некоторое время назад, но он не подтвердил, было ли принято решение или нет. Теперь, однако, шаг по очистке игровой линейки Arc был принят. В прошлом квартале Intel понесла значительные убытки из-за своего подразделения AXG. Таким образом, это решение не является большой неожиданностью.