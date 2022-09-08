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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
AMD Ryzen 7 7700X так же быстр, как Intel Core i9-12900K в тесте
Raphael - это обновление текущего поколения, предлагающее на 20-25% больше многопоточной производительности, чем 5800X.
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Появился тест CPU-Z процессора AMD Ryzen 7 7700X (любезно предоставленный APISAK), подчеркивающий одно- и многопоточные возможности процессора Zen 4. Первый тест дает преимущество от легкого до умеренного, но многопоточная производительность является значительным улучшением по сравнению с его предшественником Zen 3. С многопоточной оценкой 8381 балла Ryzen 7 7700X работает почти так же, как флагман Intel Alder Lake-S, 16-ядерный i9-12900K.

В конце концов, похоже, что Raphael - это обновление текущего поколения, предлагающее на 20-25% больше многопоточной производительности, чем 5800X, даже не увеличивая количество ядер. Однопоточная производительность довольно посредственная, поэтому 7700X зажат между Core i5-12600K и 12700K. Это указывает на то, что Zen 4 предлагает примерно такой же уровень производительности с небольшим числом потоков, что и Alder Lake.

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В то же время стоит помнить, что, согласно собственному тестированию AMD, CPU-Z почти не видит прироста IPC с Zen 4, тогда как рабочие нагрузки игр и создания контента получают значительный прирост IPC на 12-24%. И это без учета более высокой тактовой частоты.

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#intel core i9-12900k #amd ryzen 7 7700x
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