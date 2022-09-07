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Как расшифровать новые схемы имен AMD для будущих мобильных процессоров Ryzen
Названия новых продуктов также состоят из пяти символов, как и раньше, но теперь каждой цифре присвоено особое значение.
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Именование продукта - сложный процесс. Когда такая компания как AMD выпускает столько разных моделей чипов, продукты должны отказаться от ярких одноразовых названий в пользу некоторой системы. Но даже в этом случае она должен адаптироваться по мере развития технологий и расширения линейки продуктов. С этой целью AMD меняет соглашения об именах, которые она использует для своих мобильных процессоров Ryzen.

На первый взгляд новые номера моделей будут похожи на существующие продукты AMD. Названия новых продуктов также состоят из пяти символов (иногда из шести с суффиксами -HX и -HS), но теперь каждой цифре присвоено особое значение.

В этой новой системе цифры последовательно отражают: год модели, сегмент рынка, архитектуру, уровень модели в сегменте и целевой форм-фактор или TDP. 

Роберт Халлок из AMD заявляет в своем блоге: "Если вы мало знаете о том, что находится внутри процессора, большее число просто даст вам большую производительность".

Ryzen 5 7640U представляет собой процессор семейства продуктов 2023 года в сегменте Ryzen 5, использующий архитектуру Zen 4, в сегменте младших моделей и с TDP, предназначенным для ультратонких ноутбуков. Этого очень много, чтобы выразить одним предложением, и название продукта действительно помогает, если вы расшифруете каждую цифру. Однако теоретический Ryzen 5 8540U разбивается на семейство продуктов 2024 года в сегменте Ryzen 5, использующих архитектуру Zen 4, также в нижнем модельном сегменте, но с аналогичным TDP. Большее число - 8540 против 7640 - должно быть лучше, но так ли это?

При новом подходе к именованию со смешанной архитектурой эта первая цифра может привести к некоторой двусмысленности. Если мы отрежем эту цифру, окажется, что Ryzen 5 8540U относится к более низкому рыночному сегменту в стеке продуктов, используя ту же архитектуру - 540 против 640 - он просто новее и не обязательно более высокого класса.

Производители чипов почти всегда опережают поколение модели или год выпуска - например, Intel Core i9-12900K и Core i9-13900K, NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 4080 или процессоры Ryzen предыдущего поколения. Однако нужно быть осторожным, делая общие заявления о том, что большее число всегда лучше. Ситуация становится особенно рискованной, когда логика AMD предполагает разницу между чипами, которые технически отличаются только годом выпуска и могут быть функционально идентичны. RTX 3080 и RTX 4080 используют принципиально разные архитектуры, тогда как процессоры AMD Ryzen 5 7640U и Ryzen 5 8640U с одинаковыми названиями будут использовать одну и ту же архитектуру Zen 4.

Вторая цифра также может привести к некоторой путанице. Например, чипы x3xx и x4xx могут обозначать уровни Ryzen 3, поэтому, предположительно, последний расположен выше в сегменте, но что это означает для чипа x3x5 (более высокая модель в сегменте) по сравнению с чипом x4x0 (более низкая модель в сегменте)?. В полном объяснении AMD указано, что чипы модели xxx5 соответствуют обновленным архитектурам, например Zen 3+, а не Zen 3. Эти обновления потенциально могут превзойти производительность необновленных архитектур в следующем сегменте.

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