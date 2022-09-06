Почти каждый сталкивался с моментом, когда на их мобильном устройстве разряжался аккумулятор, и он изо всех сил пытался найти способ восстановить его. А теперь представьте, что вы идете в аэропорт или местный ресторан и обнаруживаете, что ваш смартфон автоматически начинает заряжаться с помощью лазерной технологии. Исследователи пытаются воплотить это в реальность с помощью новой системы беспроводной лазерной зарядки.

"Возможность беспроводного питания устройств может избавить от необходимости носить с собой кабели питания для наших телефонов или планшетов", - отметил руководитель исследовательской группы Джиньонг Ха из Университета Седжонг в Южной Корее. "Он также может питать различные датчики, например, в устройствах Интернета вещей (IoT) и датчики, используемые для мониторинга процессов на производственных предприятиях".

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Новое исследование было опубликовано в журнале Optics Express издательства Optica Publishing Group. В документе исследователи описывают свою новую систему, которая использует инфракрасный свет для безопасной передачи высоких уровней мощности. В ходе испытаний система показала способность передавать свет мощностью 400 мВт на расстояние до 30 метров. На данный момент технология способна заряжать только датчики, но при дальнейшем развитии ее можно будет использовать для зарядки мобильных устройств.