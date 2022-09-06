Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Инфракрасный свет используется для передачи беспроводной энергии на устройства на расстоянии 30 м

Новая система лазерной зарядки предназначена для обеспечения безопасного беспроводного питания мобильных устройств и датчиков.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

Почти каждый сталкивался с моментом, когда на их мобильном устройстве разряжался аккумулятор, и он изо всех сил пытался найти способ восстановить его. А теперь представьте, что вы идете в аэропорт или местный ресторан и обнаруживаете, что ваш смартфон автоматически начинает заряжаться с помощью лазерной технологии. Исследователи пытаются воплотить это в реальность с помощью новой системы беспроводной лазерной зарядки.

"Возможность беспроводного питания устройств может избавить от необходимости носить с собой кабели питания для наших телефонов или планшетов", - отметил руководитель исследовательской группы Джиньонг Ха из Университета Седжонг в Южной Корее. "Он также может питать различные датчики, например, в устройствах Интернета вещей (IoT) и датчики, используемые для мониторинга процессов на производственных предприятиях".

реклама

Новое исследование было опубликовано в журнале Optics Express издательства Optica Publishing Group. В документе исследователи описывают свою новую систему, которая использует инфракрасный свет для безопасной передачи высоких уровней мощности. В ходе испытаний система показала способность передавать свет мощностью 400 мВт на расстояние до 30 метров. На данный момент технология способна заряжать только датчики, но при дальнейшем развитии ее можно будет использовать для зарядки мобильных устройств.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

безпроводная зарядка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры сентября 2022 года
16
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52

Интересные материалы

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
1 сентября 2022 62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA избавляется от видеокарт текущего поколения – GeForce RTX 3080 Ti на BestBuy стоит 45 000р
15
Amazon с треском провалил старт самого дорогого сериала в истории за $470 млн
49
Китайский майнер купил видеокарту GeForce RTX 3080 на 20 Гб для добычи Эфира за 37 000 рублей
5
Держатели Эфира ожидают подорожания криптовалюты, а крупные майнеры заводят Биткоины на биржи
6
Биткоин и Эфир будут дорожать, а к 2040г криптовалюты превратятся в Linux финансы – Виталик Бутерин
6
Центробанк напечатал рекордное количество рублей, а инфляционные риски растут
30
Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
7
Выбираем видеокарту NVIDIA правильно – 6 игровых моделей, которые стоят каждого потраченного рубля
7
В Германии нейросеть создаст полнометражный фильм
1
Гиперзвуковой МиГ-41 сможет выполнять задачи в открытом космосе
30
С 6 сентября криптовалютные биржи приостановят ввод и вывод ETH
11
Илон Маск проехался катком по Кольцу власти от Amazon
3
Системные требования ролевого экшена Steelrising: для запуска понадобится RTX 2060
3
Ощутимое падение скорости DDR5 для Ryzen 7000 при установке четырёх модулей подтверждено Gigabyte
15
Инсайдер раскрыл характеристики печатных плат RTX 4080 и RTX 4090
4
Эфир уходит на PoS – куда двинутся фермеры и есть ли перспективы за неделю до остановки майнинга
3
Появились свежие фото материнской платы MSI MEG X670E Ace
2
В России рассказали об истребителе МиГ-41, который способен сбивать американские F-22 и F-35
40
5,25-дюймовый отсек и возможность установки 240-мм радиатора — SilverStone выпускает корпус FARA 311
+
В России готовы легализовать криптовалюты, однако с одним нюансом
3

Популярные статьи

Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
82
Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
160
Покупка брендового компьютера - плата за эксклюзивность и качество или...
67
Какой процессор я бы купил, если бы был миллионером – 5 CPU для продвинутых геймеров и оверклокеров
21
Главные игры сентября 2022 года
16
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 2
6
Age of Wonders. Современность фаната. Часть 3-2, AoW 3
1
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
1

Сейчас обсуждают

help
00:10
при чем тут черное море служивый?
На западе обрушились цены на процессоры AMD Ryzen 5000, топовый AMD Ryzen 7 5800X3D стоит всего 380$
KILHARD
00:08
какой ещё баланс??? может ещё равенство? это не социализм
Авито стало взымать плату с продавцов за просмотры объявлений
alljam
00:05
Приставка обогревает этими 3Вт помещение, это не минус. Т.е. играя затраченная энергия идет на обогрев комнаты и это не хуже чем любой комнатный опопитель, но хуже чем кондиционер на обогрев включенны...
Геймерам из Европы и Британии рассказали, как экономить электричество на PS4, PS5 и Xbox Series X/S
Арсений Иголкин
00:05
у аффтора походу горе - столько лжи и допущений ради создания атмосферы полного упадка
Параллельная реальность производителей железа
Михаил Дыкало
00:01
5900х у меня выдаёт 180фпс. (Ультра настройки, 2к. Без ртх) зачем обновлять проц для игр?
Стоковый Core i9-13900K с DDR5-6400 протестировали в Geekbench — до 40% быстрее предшественника
WOLF PACIFIER
23:59
Британским ПК'шникам можно отключать RGB подсветку и корпусные вентиляторы. С помощью данного лайфхака британцам удастся сэкономить в месяц примерно 15 фунтов стерлингов или 1 резиновую елду по актуал...
Геймерам из Европы и Британии рассказали, как экономить электричество на PS4, PS5 и Xbox Series X/S
Гоогле Гооглев
23:56
Чё хотел сказать то шумер и так знаем, что вы выкопали чёрное море
На западе обрушились цены на процессоры AMD Ryzen 5000, топовый AMD Ryzen 7 5800X3D стоит всего 380$
Арсений Иголкин
23:56
5900х инженерник ?
Представлены смартфоны Poco M5 на Helio G99 и M5s
VRoman
23:30
В США есть штаты с нулевым налогом. И половина штатов не имеет налога на интернет покупки.
На западе обрушились цены на процессоры AMD Ryzen 5000, топовый AMD Ryzen 7 5800X3D стоит всего 380$
Tant-Ogly
23:30
админы зачем пропускаете? чё за путеводитель ?( ОТ говноря *аля*мамааааааа я в масквее* дауны схавают и будут писать статейки : гид по краснодару,сочи,калиниграду,и тд. УДАЛИТЕ ПЛИЗ ЭТОТ ВЫСЕР
Гид для туристов в Москву. Часть вторая: Приезд.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем