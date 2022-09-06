Хитин из панцирей крабов легко превратить в хитозановый электролитный материал. Источником хитина являются также панцири других ракообразных (например, омаров, раков, креветок), а также кальмаров и некоторых грибов.

Аккумуляторы играют все более важную роль в цепочке поставок энергии. Многие возобновляемые и устойчивые источники обеспечивают большое количество электроэнергии, но время их пиковой выработки невозможно контролировать. Например, мы не можем заставить солнце светить или ветер дуть сильнее. Это затрудняет интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему по сравнению с источниками ископаемого топлива или ядерной энергии, которые могут легко регулировать выходную мощность в соответствии со структурой спроса. Таким образом, батареи будут играть важную буферную роль в нашем будущем, если только не появится какой-либо другой возобновляемый / устойчивый источник энергии, который не зависит от времени, приливов или ветров и т. д.

В статье, озаглавленной "Экологичный хитозан-цинковый электролит для высокопроизводительных цинково-металлических аккумуляторов", ведущий автор Лянбин Ху, директор Центра инноваций в области материалов Университета Мэриленда, рассказал об испытаниях своей группы с электролитными материалами, полученными из панцирей крабов, и возможные последствия этого открытия.

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"Производится и потребляется огромное количество аккумуляторов, что повышает вероятность экологических проблем", - отметил Ху. Далее он перечислил некоторые нежелательные с экологической точки зрения компоненты литий-ионных аккумуляторов, которые после истечения срока службы потребуют "сотни или тысячи лет для разложения", а затем перестанут представлять опасность для окружающей среды. Напротив, хитозановый электролит легко биоразлагаем. Ху и его команда утверждают, что этот возобновляемый материал электролита может быть разрушен микробами примерно за пять месяцев. Кроме того, выбор цинка в качестве металлического компонента батареи означает, что этот относительно безопасный и встречающийся в природе металл может быть переработан после того, как электролит разложится, что гораздо предпочтительнее свинца или лития.