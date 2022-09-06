Ваша следующая батарея может быть сделана из панцирей крабов и кальмаров
Хитин из панцирей крабов легко превратить в хитозановый электролитный материал. Источником хитина являются также панцири других ракообразных (например, омаров, раков, креветок), а также кальмаров и некоторых грибов.
Аккумуляторы играют все более важную роль в цепочке поставок энергии. Многие возобновляемые и устойчивые источники обеспечивают большое количество электроэнергии, но время их пиковой выработки невозможно контролировать. Например, мы не можем заставить солнце светить или ветер дуть сильнее. Это затрудняет интеграцию возобновляемых источников энергии в энергосистему по сравнению с источниками ископаемого топлива или ядерной энергии, которые могут легко регулировать выходную мощность в соответствии со структурой спроса. Таким образом, батареи будут играть важную буферную роль в нашем будущем, если только не появится какой-либо другой возобновляемый / устойчивый источник энергии, который не зависит от времени, приливов или ветров и т. д.
В статье, озаглавленной "Экологичный хитозан-цинковый электролит для высокопроизводительных цинково-металлических аккумуляторов", ведущий автор Лянбин Ху, директор Центра инноваций в области материалов Университета Мэриленда, рассказал об испытаниях своей группы с электролитными материалами, полученными из панцирей крабов, и возможные последствия этого открытия.
реклама
"Производится и потребляется огромное количество аккумуляторов, что повышает вероятность экологических проблем", - отметил Ху. Далее он перечислил некоторые нежелательные с экологической точки зрения компоненты литий-ионных аккумуляторов, которые после истечения срока службы потребуют "сотни или тысячи лет для разложения", а затем перестанут представлять опасность для окружающей среды. Напротив, хитозановый электролит легко биоразлагаем. Ху и его команда утверждают, что этот возобновляемый материал электролита может быть разрушен микробами примерно за пять месяцев. Кроме того, выбор цинка в качестве металлического компонента батареи означает, что этот относительно безопасный и встречающийся в природе металл может быть переработан после того, как электролит разложится, что гораздо предпочтительнее свинца или лития.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила