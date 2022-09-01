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Арестован генеральный директор Crypto, стоящий за мошенничеством на 2,5 миллиарда долларов
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Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор ныне несуществующей криптовалютной биржи Thodex, был арестован в албанском городе Влёра. Озер сбежал после краха Thodex в апреле 2021 года: сначала он утверждал, что остановка торговли была вызвана кибератаками, а деньги инвесторов были в безопасности, прежде чем исчезнуть. Почти сразу после этого турецкая полиция арестовала десятки сотрудников Thodex и конфисковала компьютеры фирмы.

Впоследствии выяснилось, что в апреле 2021 года Thodex перевела биткойнов на сумму около 125 миллионов долларов на созданную в США криптовалютную биржу Kraken. Учитывая количество инвесторов в Thodex, оставшихся ни с чем, это выглядит как прямое воровство.

Фирма Chainanalysis, занимающаяся анализом криптопреступлений, специально обратилась к Thorex в своем обзоре 2021 года в более широком контексте мошенничества с криптовалютой на общую сумму 2,8 миллиарда долларов за этот год. Казалось бы, законный бизнес создан, какое-то время работает в обычном режиме, но вдруг все деньги пропали. Это крупное мошенничество.

"Мы должны отметить, что примерно 90% общей стоимости, потерянной из-за обмана в 2021 году, может быть связано с одной мошеннической централизованной биржей, Thodex, чей генеральный директор исчез вскоре после того, как биржа лишила пользователей возможности снимать средства", - говорится в отчете Chainanalysis. Это составляет около 2,5 миллиардов долларов в криптовалюте.

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Однако другие оценки, данные турецкими властями, ниже, и, как и в случае с любой криптовалютой, трудно даже приблизительно определить, какова могла быть истинная стоимость потерянных денег. В некоторых сообщениях утверждается, что Озер сбежал с криптовалютой на сумму около 20 миллионов долларов, и, какова бы ни была общая сумма потерь, он не единственный сотрудник Thodex, обвиняемый в правонарушениях.

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