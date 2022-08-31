Заявлены розничные цены на графические процессоры Arc от 100 долларов за A310 до 399 долларов за A770.

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Джейкоб Ридли, старший редактор аппаратного обеспечения PCGamer, отправился в Берлин, где проходит выставка IFA 2022. Там он встретился с гуру маркетинга Intel Томом Петерсоном и Райаном Шраутом, которые поделились важной информацией о своих графических процессорах Arc. Нам есть что рассказать, но, подводя итог, мы получили несколько подробностей о Intel RTU (модуль трассировки лучей) и его производительности, о том, как будут выглядеть цены на графические процессоры Intel Arc.

И снова похоже, что Intel больше видит конкурентом NVIDIA, чем AMD. Говоря об их ценовой политике, Intel заявила, что их графические процессоры Arc будут очень конкурентоспособны по сравнению с конкурентами. Компания уже показала нам 50 игровых тестов для своей видеокарты Arc A750, которая в среднем примерно на 5% быстрее по сравнению с NVIDIA GeForce RTX 3060.

Intel подтверждает, что они будут предлагать отличную производительность в DX12 и Vulkan. Также добавлена поддержка DX9 через API-оболочку D3D9on12, которая обрабатывается Microsoft по запросу Intel.

Intel также сохраняет справедливость, заявляя, что они не будут иметь такой же энергоэффективности, как графические процессоры NVIDIA с продуктами Alchemist, но их цены будут намного ниже:



A770 A750

A580

A380

A310

Сегмент Performance +

Performance +

Performance - Mainstream -

Entry

TDP

225W

225W

175W

75W

75W

Память, Гб 16/8 8 8 6 4 Розничная цена, в долларах 349 - 399

279 - 379

200 - 249 125-149 100





В дополнение к стратегии ценообразования Intel также указала на превосходные возможности трассировки лучей своего Arc RTU или Ray Tracing Unit. Как утверждает Том Петерсон, RTU очень способен обеспечить "настоящую" производительность трассировки лучей, и что в этом отношении Arc A770 и Arc A750 будут очень хороши по сравнению с видеокартой NVIDIA RTX 3060.

Том даже заходит так далеко, что говорит, что их реализация трассировки лучей будет конкурентоспособной или лучше, чем технология NVIDIA RTX.

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