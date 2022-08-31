Процессоры AMD Dragon Range будут нацелены на высокопроизводительный сегмент с большим количеством ядер, потоков и кэш-памяти.

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Одним из самых интересных слайдов, опубликованных вчера AMD, было улучшение производительности и эффективности между 5-нм ядрами Zen 4 и 7-нм Zen 3. AMD использовала флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 7950X и сравнила его с флагманом последнего поколения, 16-ядерным процессором Ryzen 9 5950X. В трех результатах, опубликованных AMD, чип Zen 4 показал:

До 35% выше производительность при 170 Вт

До 37% выше производительность при 105 Вт

До 74% выше производительность при 65 Вт

Это достойный прирост, но именно о разнице в 65 Вт мы и поговорим. Мы знаем, что эти цифры были взяты в качестве наилучшего сценария для 5-нм ядра Zen 4, но +74% — это монументально, и именно здесь мы должны привлечь внимание к мобильным процессорам. Мы знаем, что AMD работает над двумя линейками мобильных процессоров на 2023 год: одна называется Dragon Range, а другая - Phoenix Point.

Процессоры AMD Dragon Range будут нацелены на высокопроизводительный сегмент с большим количеством ядер, потоков и кэш-памяти, чем то, что AMD предлагала нам ранее, в то время как Phoenix Point будет нацелен на сегмент тонких и легких ноутбуков. Процессоры Dragon Range будут иметь рейтинг TDP около 55 Вт+, в то время как Phoenix Point будет иметь TDP около 35-45 Вт. TDP 55 Вт предназначен для базовой конфигурации, и мы можем ожидать, что чип будут настраивать до 65 Вт для моделей ноутбуков с высококлассным охлаждением и большими форм-факторами.

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Учитывая, что пик текущей линейки ноутбуков AMD составляет 8 ядер и 16 потоков, AMD будет ориентироваться на 16 ядер и 32 потока в своем семействе процессоров Dragon Range Ryzen 7000. ЦП также будет иметь больший объем кэш-памяти до 80 МБ по сравнению с 20 МБ, имеющимся у самого быстрого процессора AMD для ноутбуков Ryzen 9 6980HX. Учитывая улучшение до 74% по сравнению с Zen 3 в многопоточных приложениях при пороговом значении TDP 65 Вт, мы можем увидеть огромный прирост производительности, который также превзойдет существующую линейку Intel Alder Lake-HX, которая имеет до 16 ядер и 24 потока.