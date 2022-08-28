Мегакампания Immortal Empires для Total War: Warhammer 3 была долгожданной из-за популярности ее предшественницы, кампании Mortal Empires для Total War: Warhammer 2, а также из-за того, что стандартная кампания Warhammer 3 Realm of Chaos была немного не впечатляющей. С тех пор, как Immortal Empires вышла в бета-версии, количество игроков в Warhammer 3 в Steam подскочило как Doom Diver.

Пиковое количество одновременных игроков Warhammer 3 в Steam составляло 166 754, когда он был запущен 17 февраля. Это число быстро упало, и за последние три месяца оно колеблется между 8 000 и 12 000 игроков. С выпуском бета-версии Immortal Empires 23 августа количество пользователей снова увеличилось, достигнув в тот день 119 166 человек. С тех пор оно остается высоким, и сегодня он достигло 103 952, что поставило его на 11-е место в списке лучших игр Steam по текущему количеству игроков, сразу после Rust.

Вероятно, помогает то, что на данный момент в Steam проходит распродажа серии с первыми двумя Total Wars Warhammerse в наборе со скидкой 75%. (Чтобы играть в Immortal Empires, вам нужны все три базовые игры.)

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