Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
SpaceX расплавила еще один ракетный двигатель в рамках агрессивной кампании по запуску
SpaceX продолжает доводить свои двигатели Raptor 2 до экстремальных уровней, пока космический корабль готовится к орбитальному испытательному полету
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

реклама

В рамках кампании по испытаниям платформы ракеты-носителя Starship корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX) расплавила еще один ракетный двигатель на своем предприятии в МакГрегоре, штат Техас. Starship SpaceX использует ракетные двигатели Raptor 2, которые являются более мощными, чем двигатели Merlin 1D, используемые компанией на ее ракете Falcon 9. SpaceX тестирует свои двигатели в МакГрегоре, прежде чем отправить их на место запуска ракеты. Испытание, снятое видеожурналистами, - не первый случай, когда SpaceX довела двигатель до предела, поскольку фирма известна тем, что тестирует свое оборудование на экстремальных уровнях, чтобы понять его производительность.

В двигателях SpaceX Raptor 2 используются медные компоненты для некоторых внутренних конструкций, особенно для тех, которые связаны со сгоранием метана и жидкого кислорода под высоким давлением. Поскольку медь при плавлении становится зеленой, зеленый дым, исходящий из двигателя Raptor, является точным индикатором того, был ли двигатель неисправен случайно или преднамеренно.

Один из таких случаев произошел еще в январе этого года, когда ютубер Адам Кукер снял одну из первых прямых видеотрансляций расплавления двигателя Raptor 2 во время тестового запуска. Этот запуск проходил ночью и на горизонтальном испытательном стенде на объектах SpaceX в МакГрегоре. Это произошло в то время, когда компания еще не доставила ракетный ускоритель Starship на свои объекты в Бока-Чика, и вокруг него ходили неподтвержденные слухи о том, что SpaceX борется с камерой внутреннего сгорания двигателя, пытаясь увеличить давление.

Теперь Кукер, которого с тех пор забрала NASA Spaceflight, снова вернулся с другим двигателем Raptor 2, который был испытан за пределами его возможностей.

На этот раз Raptor 2 был протестирован на вертикальном испытательном стенде ранее на этой неделе, и дополнительные кадры из NASASpacefight показывают, что это была напряженная неделя для SpaceX, когда она тестировала свои двигатели Raptor 2 и ракету-носитель Falcon 9.

Как и в случае с январскими испытаниями, этому двигателю тоже не повезло: на изображениях виден страшный шлейф зеленого пламени внизу, что указывает на то, что его камера сгорания или другие компоненты не выдержали испытаний. Тем не менее, пламя может быть не так уж и плохо, поскольку SpaceX успешно испытала те же двигатели на своих прототипах Starship Super Heavy Booster 7 и Ship 24, и более вероятно, что SpaceX просто выдвинула тестовый прототип за пределы своих возможностей, чтобы понять, какие точки напряжения присутствуют в системе и будут ли они представлять угрозу для будущих миссий.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

SpaceX будет использовать 33 двигателя для запуска ракеты Starship, и сейчас ракета-носитель Booster 7 с этими двигателями находится на орбитальной пусковой установке в Техасе для проведения дополнительных испытаний. С тех пор компания испытала много своих двигателей, а также провела аналогичные испытания прототипа разгонного блока Ship 24.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#spacex
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инженер - энтузиаст создал рабочую копию ракеты Falcon 9 от SpaceX с вертикальной посадкой
Илон Маск рассказал о планах по чипированию человечества, марсианской базе и умных роботах
НАСА и SpaceX отложили запуск первого российского космонавта в космос
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
429
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
29
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
12
Хакерская «чудо-флешка» Rubber Ducky стала еще опаснее
5
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
15
В сентябре ожидается рекордное снижение цен на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 60
7
SSD vs HDD – стоит ли покупать скоростной накопитель для игр на примере Marvel's Spider-Man
12
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
20
Весь модельный ряд GeForce RTX 40 в одной таблице и расчёт их энергоэффективности от энтузиаста
8
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
6
В серии графических процессоров AMD Navi 3X может появиться вариант, объединяющий 9 чиплетов
+
Китайцы продемонстрировали фотографии "своей МКС", снятые из космоса
15
Появилась первая бета VirtualBox 7 — поддержка Windows 11 и автоматическая установка ОС
2
Нейросеть научили создавать бесконечно много фото голых женщин лишь по их текстовому описанию
18
Майнинг Эфира перестал приносить ощутимую прибыль перед переходом на PoS, а альтернатив пока нет
25
На сайте Kingston уже появились указания, как отличить оперативную память с профилем AMD EXPO
2
AMD выпустила новые драйверы чипсета с официальной поддержкой Windows 11 22H2
9
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
4
Поддельные SSD из Китая объемом 30 и 60 ТБ вышли на мировой рынок
3
Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
21

Популярные статьи

"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
22
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
14
Почему мне очень понравился сериал Dark Matter. Часть I
13
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
36
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
12
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
5
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

incognito_ineta
21:18
А кто-то ожидал другого?
Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
Олеся Гребеневич
21:18
Не для тебя ягодка цвела
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Александр Александров
21:17
Ты подумай.Сала заработаешь с сухпаём.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Олеся Гребеневич
21:17
Закажешь ты себе самотык, чтоб зад свой раздраконить
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
катя писька
21:16
За сало я в польше издою торгую
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
VRoman
21:15
Я тоже об этом думал. Плотность населения Москвы 5000 человек на кв.км. К нас в нашем городе плотность населения 50 человек на кв.км, потому что каждый живёт в своём личном отдельном доме, а не в квар...
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Александр Александров
21:15
Так я тебя закажу.С отрядов Ахмата тоже интересуются за сало принимаешь-им нельзя просто.
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Александр Александров
21:14
сала пойду отрежу....а в украине есть сало?Или в России покупаете?
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Олеся Гребеневич
21:14
Не забудь завтра этой страшной мымры фотку выложить ))
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Слава Шишков
21:13
В анналы истории вы прямой дорогой идёте )))
Крылатую ракету, способную "долететь до Сибири", успешно испытали в США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем