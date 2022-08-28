SpaceX продолжает доводить свои двигатели Raptor 2 до экстремальных уровней, пока космический корабль готовится к орбитальному испытательному полету

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В рамках кампании по испытаниям платформы ракеты-носителя Starship корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX) расплавила еще один ракетный двигатель на своем предприятии в МакГрегоре, штат Техас. Starship SpaceX использует ракетные двигатели Raptor 2, которые являются более мощными, чем двигатели Merlin 1D, используемые компанией на ее ракете Falcon 9. SpaceX тестирует свои двигатели в МакГрегоре, прежде чем отправить их на место запуска ракеты. Испытание, снятое видеожурналистами, - не первый случай, когда SpaceX довела двигатель до предела, поскольку фирма известна тем, что тестирует свое оборудование на экстремальных уровнях, чтобы понять его производительность.

В двигателях SpaceX Raptor 2 используются медные компоненты для некоторых внутренних конструкций, особенно для тех, которые связаны со сгоранием метана и жидкого кислорода под высоким давлением. Поскольку медь при плавлении становится зеленой, зеленый дым, исходящий из двигателя Raptor, является точным индикатором того, был ли двигатель неисправен случайно или преднамеренно.

Один из таких случаев произошел еще в январе этого года, когда ютубер Адам Кукер снял одну из первых прямых видеотрансляций расплавления двигателя Raptor 2 во время тестового запуска. Этот запуск проходил ночью и на горизонтальном испытательном стенде на объектах SpaceX в МакГрегоре. Это произошло в то время, когда компания еще не доставила ракетный ускоритель Starship на свои объекты в Бока-Чика, и вокруг него ходили неподтвержденные слухи о том, что SpaceX борется с камерой внутреннего сгорания двигателя, пытаясь увеличить давление.

Теперь Кукер, которого с тех пор забрала NASA Spaceflight, снова вернулся с другим двигателем Raptor 2, который был испытан за пределами его возможностей.

На этот раз Raptor 2 был протестирован на вертикальном испытательном стенде ранее на этой неделе, и дополнительные кадры из NASASpacefight показывают, что это была напряженная неделя для SpaceX, когда она тестировала свои двигатели Raptor 2 и ракету-носитель Falcon 9.

Как и в случае с январскими испытаниями, этому двигателю тоже не повезло: на изображениях виден страшный шлейф зеленого пламени внизу, что указывает на то, что его камера сгорания или другие компоненты не выдержали испытаний. Тем не менее, пламя может быть не так уж и плохо, поскольку SpaceX успешно испытала те же двигатели на своих прототипах Starship Super Heavy Booster 7 и Ship 24, и более вероятно, что SpaceX просто выдвинула тестовый прототип за пределы своих возможностей, чтобы понять, какие точки напряжения присутствуют в системе и будут ли они представлять угрозу для будущих миссий.

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SpaceX будет использовать 33 двигателя для запуска ракеты Starship, и сейчас ракета-носитель Booster 7 с этими двигателями находится на орбитальной пусковой установке в Техасе для проведения дополнительных испытаний. С тех пор компания испытала много своих двигателей, а также провела аналогичные испытания прототипа разгонного блока Ship 24.