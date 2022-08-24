Трейлер Forspoken PS5 демонстрирует динамические действия и открытый мир игры
Forspoken от Square Enix и Luminous Productions - один из самых больших вопросов на ближайшем горизонте, но новый обзорный трейлер, выпущенный через IGN, дает хорошее представление о том, как на самом деле будет выглядеть игра. Мы получаем новый взгляд на мир Forspoken, включая столицу Cipal и прилегающие районы. Вы не найдете NPC за пределами главного города, хотя есть сундуки с сокровищами, которые нужно найти, светящиеся сферы XP, которые нужно собрать, и другие POI, которые нужно исследовать. Двумя наиболее важными из них будут Колокольни, которые откроют ключевые точки на карте, и Убежища Пилигрима, где вы сможете спать и заниматься крафтом.
Честно говоря, мир Forspoken выглядит немного стандартно - ничего такого чего вы не видели раньше, если вы играли в JRPG или игру с открытым миром, - но, к счастью, бой выглядит лучше, чем в прошлом. Нестабильная частота кадров, которую мы видели в некоторых прошлых кадрах PS5, кажется, исправлена, и все выглядит довольно плавным и динамичным. Новый трейлер также показывает, что существует система ранжирования, в которой игрокам присваиваются оценки за каждое боевое столкновение, так что, похоже, будет достаточно места для освоения игровых систем.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила