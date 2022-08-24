Forspoken от Square Enix и Luminous Productions - один из самых больших вопросов на ближайшем горизонте, но новый обзорный трейлер, выпущенный через IGN, дает хорошее представление о том, как на самом деле будет выглядеть игра. Мы получаем новый взгляд на мир Forspoken, включая столицу Cipal и прилегающие районы. Вы не найдете NPC за пределами главного города, хотя есть сундуки с сокровищами, которые нужно найти, светящиеся сферы XP, которые нужно собрать, и другие POI, которые нужно исследовать. Двумя наиболее важными из них будут Колокольни, которые откроют ключевые точки на карте, и Убежища Пилигрима, где вы сможете спать и заниматься крафтом.

Честно говоря, мир Forspoken выглядит немного стандартно - ничего такого чего вы не видели раньше, если вы играли в JRPG или игру с открытым миром, - но, к счастью, бой выглядит лучше, чем в прошлом. Нестабильная частота кадров, которую мы видели в некоторых прошлых кадрах PS5, кажется, исправлена, и все выглядит довольно плавным и динамичным. Новый трейлер также показывает, что существует система ранжирования, в которой игрокам присваиваются оценки за каждое боевое столкновение, так что, похоже, будет достаточно места для освоения игровых систем.



