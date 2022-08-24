Тестируемый здесь процессор AMD Ryzen 7 7700X является инженерным образцом, который работает на базовой частоте всего 4,5 ГГц, что соответствует базовой частоте розничной модели, хотя мы не знаем, достигла ли максимальная частота разгона 5,4 ГГц, как окончательная модель. Как всегда, результаты чипа ES не указывают на окончательную производительность.

В семействе Ryzen 7 7000 процессор AMD Ryzen 7 7700X 8-ядерный и 16-поточный. AMD позиционирует это как преимущество для геймеров, и поэтому процессор будет иметь базовую тактовую частоту 4,5 ГГц и тактовую частоту 5,4 ГГц, но с более низким TDP 105 Вт (142 Вт PPT). Процессор получит объем кэш-памяти объемом 40 МБ, который состоит из 32 МБ L3 от единственного CCD и 8 МБ L2 от ядер Zen 4.

AMD пока не выпускала обновления для чипа Ryzen 7 7800X. Вполне вероятно, что AMD хочет заменить эту нишу преемником Ryzen 7 5800X3D с ядрами Zen 4 (3D V-Cache). Если это так, то мы можем ожидать обновления линейки процессоров позже в этом году, поскольку компоненты V-Cache были подтверждены самими AMD для запуска в конце четвертого квартала 2022 года. Кроме того, исходя только из сегментации, похоже, что Ryzen 7 7700X будет очень привлекательным по цене в массовом сегменте.

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Производительность 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 7700X Zen 4 была протестирована в Cinebench R20. Это довольно старый тест по сравнению с новым выпуском Cinebench R23. В одноядерном режиме чип набрал 773 балла, а в многоядерном — 7701 балл. Для сравнения, AMD Ryzen 7 5800X набирает около 6100 баллов в многоядерном и 620 баллов в одноядерном, что означает, что мы наблюдаем на 25% более быструю однопоточную и на 26% более быструю многопоточную производительность.