НАСА поделились подробностями о предстоящем запуске и подчеркнули, что это чисто испытательная миссия, предназначенная для оценки ракеты SLS и космического корабля "Орион".

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вчера поздно вечером успешно завершило проверку готовности к полету своей миссии Artemis 1, готовясь установить регулярное присутствие на Луне. На итоговой конференции официальные лица НАСА подтвердили, что ракета системы космического запуска (SLS) готова к запуску в ближайший понедельник после того, как будут завершены последние проверки ее двигателей. Миссия Artemis 1 является частью программы космического агентства Artemis, целью которой является создание лунной базы с надеждой на проведение миссий на Марс.

Основная цель запуска - проверить "Орион", особенно его теплозащитный экран, поскольку у НАСА нет на Земле испытательных мощностей, которые могли бы подвергнуть щит воздействию экстремальных температур и давлений, с которыми он столкнется, когда вернется с миссии на Луну.

Конференция началась с того, что заместитель администратора НАСА г-н Боб Кабана с энтузиазмом заявил, что миссия "готовится к запуску" и что его агентство тщательно изучило этот SLS. Он добавил, что НАСА проанализировало и смягчило риски в меру своих возможностей и что агентство будет подвергать Орион высоким нагрузкам.

После проверки не было никаких "исключений" или "особых мнений", которые являются терминами НАСА для любых тревожных событий, с которыми может столкнуться миссия, объяснил заместитель администратора агентства по развитию исследовательских систем.

Поскольку в миссии не будет экипажа, НАСА проведет испытания космического корабля "Орион" сверх проектных пределов. Некоторые из систем, которые будут работать сверх номинального предела, включают системы навигации, наведения и двигательные установки Орион.

Миссия также увидит, как НАСА подойдет к точке транслунной инъекции - точке, где Орион находится на прямой траектории к среднему значению. Это приведет к тому, что агентство проигнорирует несколько событий, которые в противном случае прервали бы миссию, если бы экипаж находился внутри космического корабля. Например, Орион продолжит свое путешествие на Луну, даже если одна из его солнечных панелей не сработает, а другие будут игнорироваться, если только транспортному средству не угрожает прямая угроза.

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После того, как на прошлой неделе SLS и Орион были доставлены на стартовую площадку, НАСА почти закончило подготовку пары к их историческому запуску. Тем не менее, некоторые испытания еще предстоит провести, пояснила г-жа Чарли Блэквелл-Томпсон, директор по запуску миссии. По ее словам, они включают проверку нескольких соединительных элементов между мобильной пусковой установкой и ракетой и два испытания. Это инженерные испытания для конкретной программы и некоторые работы по обслуживанию бустеров, причем команда г-жи Блэквелл уже имеет опыт работы с последними в рамках генеральной репетиции SLS, которая состоялась ранее в этом году.