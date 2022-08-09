Раскрыты предполагаемые цены процессоров

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Линейка процессоров AMD Ryzen 7000 Zen 4 для настольных ПК изначально будет нацелена на премиум-сегмент, и поэтому красная команда разработала совершенно новую упаковку. Эти коробки также знаменуют собой введение новой платформы AM5. Из того, что мы видим, круг Zen теперь имеет черную цветовую схему, избавляясь от оранжевого цвета на текущих упаковках. На коробке также есть логотип AMD спереди, обведенный оранжевыми линиями. Этот конкретный пакет предназначен для более дорогой серии Ryzen 9, поэтому мы можем увидеть другой дизайн для SKU Ryzen 5 и Ryzen 7.

Помимо коробки, источник также упомянул ожидаемые цены на процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК. Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 7900X ожидаются по цене выше 500 долларов США и также стоят дороже, чем их предшественники.

Хорошей новостью является то, что Ryzen 7 7700X с его 8 ядрами Zen 4, как ожидается, будет стоить 299 долларов, а это означает, что Ryzen 5 7600X может оказаться по цене близкой или даже ниже 249 долларов . Текущее поколение Ryzen 7 5800X стоило 449 долларов.

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