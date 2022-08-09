Они включают в себя блокировку снимков экрана, возможность незаметно покидать группы и возможность выбирать, кто может видеть вас, когда вы в сети.

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В прошлом году WhatsApp представил функцию View On, которая позволяла пользователям делиться исчезающими медиафайлами во время обмена сообщениями друг с другом. Хотя эта функция приветствовалась, она не предлагала никакого способа заблокировать снимки экрана, а это означало, что получатель имел возможность сохранить исчезающие медиафайлы, просто сделав быстрый снимок экрана. Это в значительной мере сделало эту функцию бесполезной. К счастью, компания работает над новой функцией, которая будет блокировать скриншоты, а также над другими функциями конфиденциальности.

Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Meta, объявил о трех новых функциях конфиденциальности для популярного приложения для обмена сообщениями. Эти функции включают в себя блокировку снимков экрана, возможность незаметно покидать группы и возможность выбирать, кто может видеть вас, когда вы в сети. Однако администраторы группы по-прежнему будут уведомлены о том, кто покинул группу. В настоящее время эти функции проходят тестирование и скоро будут доступны всем пользователям.

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