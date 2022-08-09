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Два крупных производителя Oppo и OnePlus официально прекращают продажи в Германии. Тем кто уже владеют подобными устройствами будут получать поддержку а тем кто мечтал о покупке таких гаджетов придется выбрать что-то другое.
В июне этого года завершилось судебное разбирательство между Oppo и Nokia. Нам известно что Nokia поставляет в Европе технологии для 5G связи. Суд установил что Oppo и OnePlus использовали технологии Nokia не платя за них.
Если вы посетите официальный сайт Oppo в Германии то увидите, что он очень бедный. В основном состоит из информации о службе поддержки.
Сайт OnePlus на первый взгляд гораздо лучше, но при попытке совершить покупку вы переходите на страницу с ошибкой 404. Возможно компания оставила задел на решение проблемы патентных прав в будущем.
Кто касается будущего Oppo и OnePlus в Европе скорее всего этот процесс вызовет эффект домино в других странах, хотя китайские компании могут подать апелляцию.