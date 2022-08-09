Oppo и OnePlus фактически воровали у Nokia, не платя патентные пошлины за 5G

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

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Два крупных производителя Oppo и OnePlus официально прекращают продажи в Германии. Тем кто уже владеют подобными устройствами будут получать поддержку а тем кто мечтал о покупке таких гаджетов придется выбрать что-то другое.

В июне этого года завершилось судебное разбирательство между Oppo и Nokia. Нам известно что Nokia поставляет в Европе технологии для 5G связи. Суд установил что Oppo и OnePlus использовали технологии Nokia не платя за них.

Если вы посетите официальный сайт Oppo в Германии то увидите, что он очень бедный. В основном состоит из информации о службе поддержки.

Сайт OnePlus на первый взгляд гораздо лучше, но при попытке совершить покупку вы переходите на страницу с ошибкой 404. Возможно компания оставила задел на решение проблемы патентных прав в будущем.

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Кто касается будущего Oppo и OnePlus в Европе скорее всего этот процесс вызовет эффект домино в других странах, хотя китайские компании могут подать апелляцию.