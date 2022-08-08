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Apple выпустит свой  iPhone 14 менее чем через месяц и учитывая падение рынка Android смартфонов попросил своих поставщиков увеличить поставки до 95 миллионов единиц.

Согласно последнему отчету опубликованному UDN ожидается увеличение цепочки поставок  iPhone 14 на 5 %. В этом году ожидается запуск 4 новых моделей Apple: обычный iPhone 14, iPhone 14 Max, затем премиальные и явно более дорогие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Поскольку пользователи предпочитают модели iPhone с большими экранами Apple не планирует выпуск мини версии в этому году, но намерен компенсировать это остальными версиями. Еще вероятно Apple хочет воспользоваться падением рынка Android смартфонов.

Экономический кризис подорвал благосостояние многих клиентов и они вынуждены отказываться от премиальных версий смартфонов. Ранее сообщалось что Самсунг выпустит 80 миллионов дисплеев для iPhone 14 в этом году, но пока не понятно справится ли он с увеличенным заказом.

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#apple #iphone 14
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