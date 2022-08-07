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OEM-производитель прекращает производство графических карт Intel Arc из-за проблем с качеством

Intel отказывается покрывать партнерам расходы по возвратам
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Сообщается, что крупные OEM-производители  (например, ASRock, ASUS и MSI) прекратил производство видеокарт Intel Arc, сославшись на качество. Этот отчет был опубликован Igor’s Lab, согласно которой производитель чипов испытывает трудности с поиском партнеров по производству для своей линейки дискретных графических процессоров. Сырые драйверы в сочетании с ограниченными производственными мощностями создают проблемы Intel Odyssey.

Что еще хуже, Intel не давала своим партнерам никаких ценовых гарантий и не покрывала расходы на возвраты. В то время как NVIDIA и AMD покрывают различными соглашениями для всех своих OEM-производителей их неустойки по дефектным чипам. Недостаток опыта, связанный с подходом Intel к своим видеокартам Arc, - еще одна неизвестная переменная, которая беспокоит OEM-производителей, и если производитель чипов не предоставит конкретные гарантии своим партнерам, он не продвинется далеко на рынке.

По словам Игоря, по крайней мере один крупный OEM-производитель  полностью остановил производство графических процессоров Intel Arc из-за "соображений качества". Если еще какие-либо OEM-производители будут следовать той же стратегии, то Intel столкнется с реальной проблемой.

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Как и в случае с фактическим производством видеокарт, большинство OEM-производителей  почти полностью прекратили маркетинговые кампании для семейства Arc Alchemist, а собственный PR Intel медленно сходит на нет после неоднократных задержек.

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