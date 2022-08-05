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Ожидание бета-версии One UI 5.0 наконец подошло к концу, поскольку Samsung решила запустить ее для устройств Galaxy S22. Конечно, бета-версия немного запоздала, но можно с уверенностью сказать, что пользователи будут более чем рады попробовать новую версию Android на своих смартфонах.
Бета-версия One UI 5.0 работает поверх Android 13, и новое обновление действительно содержит множество новых функций. С Android 13 Google сосредоточился на том, чтобы сосредоточиться на безопасности, а не на очередном косметическом ремонте. В настоящее время обновление распространяется для пользователей в Германии.
Бета-версия One UI 5.0 вносит ряд изменений, например, в центре уведомлений теперь увеличены значки приложений, а также увеличена прозрачность фона. Всплывающее окно разрешения приложения также было изменено. Вы также получаете оптическое распознавание символов по всем направлениям. Скорость и плавность анимации также значительно улучшились.
Как и ожидалось, бета-версия One UI 5.0 будет развертываться поэтапно и в настоящее время доступна только для серии Galaxy S22.