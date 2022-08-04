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Nikola (NKLA) готовится объявить о своих доходах за второй квартал 2022 года

поскольку институциональные трейдеры продолжают наращивать цену ее акций
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Nikola Corporation, производитель тяжелых коммерческих электроавтомобилей, переживает довольно устойчивый подъем после того, как в июне ее акции стали худшими в отрасли, и снизились примерно на 33 процента в течение месяца. Сейчас  ее акции выросли примерно на 22 процента за последние 5 торговых дней.

В настоящее время портфель продуктов компании включает в себя вариант грузовика Nikola TRE BEV и FCEV, а также грузовик Nikola TWO на топливных элементах. В то время как вариант Nikola TRE с BEV доступен с 2021 года, ожидается, что его аналог FCEV будет запущен в производство в 2023 году. Более того, ожидается, что Nikola TWO будет запущен в производство в 2024 году.

Недавно Nikola подписала соглашение о приобретении Romeo Power за 144 миллиона долларов. По этому соглашению каждая акция Romeo Power будет обменена на 0,1186 акции Nikola. Кроме того, Никола также предоставит Romeo Power 35 миллионов долларов временного финансирования, в том числе 15 миллионов долларов в виде обеспеченных векселей и 20 миллионов долларов в виде поощрения за доставку аккумуляторных батарей.

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Напомним, что Romeo Power в настоящее время предлагает аккумуляторные батареи для трех категорий коммерческих автомобилей: среднетоннажные грузовики для коротких перевозок, тяжелые грузовики для дальних перевозок, а также специальные грузовики и автобусы. Сделка предоставит Nikola существенные преимущества вертикальной интеграции с экономией средств до 350 миллионов долларов к 2026 году.

Как упоминалось ранее, Nikola в настоящее время восстанавливается, а ее генеральный директор Марк Рассел недавно постарался подчеркнуть "сильный импульс" компании в отношении производства и поставок. Спрос на грузовики Nikola остается намного выше, чем их предложение.

Забегая вперед, акционеры Nikola одобрили увеличение количества объявленных акций до 800 миллионов с ранее установленного лимита в 600 миллионов. Это увеличение открывает для Николы возможность выпустить дополнительные акции для финансирования своей деятельности до 2023 года.

Что касается прибыли, аналитики ожидают, что компания сообщит о выручке в размере 16,58 млн долларов за второй квартал 2022 года, а прибыль на акцию не по GAAP составит -0,27 доллара.

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