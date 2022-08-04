Рабочие на заводе утверждают, что некоторые производственные линии работают всего три дня в неделю, по сравнению с шестью днями ранее.

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В настоящее время мы ожидаем глобальную рецессию. Это означает, что рынок смартфонов готовится к экономическому спаду, и Samsung уступил первым, поскольку компания сократила производство смартфонов.

Хотя Samsung заявил, что ожидает, что продажи смартфонов останутся на прежнем уровне или достигнут однозначного роста во второй половине этого года, с производственными планами во Вьетнаме дела обстоят иначе. Согласно отчету, южнокорейский гигант сократил производство смартфонов на своем заводе в Тай Нгуен. На этом заводе ежегодно производится 100 миллионов смартфонов. Вместе два завода во Вьетнаме производят половину годового объема производства Samsung.

Рабочие на заводе утверждают, что некоторые производственные линии работают всего три дня в неделю, по сравнению с шестью днями ранее. Некоторые линии работают всего четыре дня в неделю. Конечно, сверхурочных тоже не наблюдается. Однако источник также заявил, что он не уверен, переносит ли Samsung часть производства за пределы Вьетнама, учитывая, что у компании есть производственные предприятия и в других частях мира.

Почти все заводчане, опрошенные источником, отметили, что дела идут совсем неважно. В это время в прошлом году производство было на пике. Тем не менее, многое изменилось, и некоторые рабочие утверждают, что они никогда не видели, чтобы производство было таким низким, и есть вероятность, что могут быть сокращены некоторые рабочие места.

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Многие компании по всему миру медленно готовятся к рецессии и уже объявляют о сокращениях, чтобы быть готовыми к рецессии, которая затронет почти все компании.