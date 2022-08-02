God of War выглядит великолепно в концептуальном трейлере Unreal Engine 5 Remake
Прошло очень много времени с момента выпуска оригинальной God of War, и хотя ремастер действительно улучшил визуальные эффекты оригинальной версии для PlayStation 2, этого определенно недостаточно для сегодняшних стандартов.
Хотя нет никаких известных планов возможного ремейка классической экшн-игры, теперь у нас есть представление о том, как будет выглядеть современный ремейк игры, благодаря TeaserPlay, который поделился еще одним концептуальным трейлером ремейка на Unreal Engine 5. Воспользовавшись уникальными функциями движка, такими как Lumen и Naninte, TeaserPlay удалось создать несколько великолепно выглядящих локаций, которые достойны официального римейка. Metahuman также использовался для создания лиц Кратоса и Зевса.
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