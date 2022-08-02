В пятницу Илон Маск подал встречный иск против Twitter. Генеральный директор Tesla утверждал, что у него есть фидуциарные обязательства перед акционерами Twitter в связи с его 9,6-процентной долей в гиганте социальных сетей. Маск также подчеркнул, что соглашение о поглощении предоставило ему право вето на многие решения Twitter. Читатели должны отметить, что точный текст этого встречного иска еще не обнародован.

В ответ на этот шаг Илона Маска Twitter подал масштабные повестки в суд и запросы документов против генерального директора партнеров Tesla по сделке, включая таких инвесторов, как Чамат Палихапития, Дэвид Сакс, Стив Джурветсон, Марк Андреессен, Джейсон Калаканис и Кит Рабуа.

Twitter также вызвал в суд Morgan Stanley и Bank of America, которые помогают Маску в сделке по поглощению. В частности, Twitter ищет записи, связанные с финансированием сделки, включая "контрольные списки, графики, презентации, презентации, организационные звонки, встречи, заметки, записи", согласно сообщению The Post.

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Наконец, Twitter ищет дополнительную информацию, связанную с общением Илона Маска в преддверии и во время общего собрания Twitter в прошлом месяце, когда генеральный директор Tesla предположил, что сделка все еще может быть заключена, но по более низкой цене. Имейте в виду, что Маск приостановил сделку всего за несколько дней до этой встречи.



