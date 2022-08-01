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Даже если менее дорогие iPhone 14 и iPhone 14 Max не получат обновление основной камеры на 48 МП, как модели "Pro", добавление объектива 7P должно в некоторой степени улучшить качество изображения. По словам Минг-Чи Куо, один из поставщиков Apple, компания Sunny Optical, увеличила объем заказов и контролирует долю отгрузок в размере 50-60% для более премиальных моделей.
Для iPhone 14 и iPhone 14 Max один и тот же поставщик имеет долю отгрузки в диапазоне 55-65 процентов. По мере увеличения производственных мощностей Sunny Optical сможет вести переговоры с Apple, что позволит ей увеличить количество заказов, которые она предоставляет технологическому гиганту, и в результате увеличить свою долю на рынке. В отчете говорится, что из всех объективов для iPhone основной, также известный как широкоугольный объектив, обеспечивает наибольшую прибыль, поэтому в интересах Sunny Optical продолжать наращивать производство.
Судя по всему, Sunny Optical превзошла возможности Largan. Учитывая успехи этого поставщика, Sunny Optical может стать основным поставщиком линз ToF (Time-of-Flight) для iPhone 15 в 2023 году. Yujingguang - основной поставщик существующих линз ToF для Apple, поэтому заказы, отданные Sunny Optical, повлияют на конкуренцию.
Напомним, что iPhone 14 и iPhone 14 Max, скорее всего, будут поставляться с 12-мегапиксельными задними камерами, при этом ожидается, что вырез останется того же размера, что и у семейства iPhone 13. Мы должны ожидать масштабных оптических обновлений от грядущей линейки "Pro", поскольку, по слухам, Apple добавит 48-мегапиксельный датчик как в iPhone 14 Pro, так и в iPhone 14 Pro Max.