Правда, придется подождать в очереди

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Stray моддер NorskPL зарабатывает немалые деньги, помещая котов пользователей в игру за определенную плату. На самом деле, он недавно сообщил, что у него очередь до 15 августа, хотя вы все еще можете присоединиться к ней присоединится. Неясно, сколько ему платят за создание этих кошачьих модов.

Если вы не хотите ждать или все равно не будете платить, моддер Stray уже выпустил несколько моделей кошек на Nexus Mods; возможно, вы найдете тот, который напоминает вашего котенка. Есть даже файл создания, который можно открыть в Blender для рисования вашей модели в реальном времени, хотя это будет скорее вариант для пользователей, уже имеющих опыт использования Blender.

С момента выхода пару недель назад Stray привлек к себе много внимания. Она стала самой популярной игрой, выпущенной в Steam в этом году, обогнав даже God of War от Sony Santa Monica, а также есть мод от первого лица для тех, кто заинтересован в максимальном кошачьем погружении.

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В обзоре Wccftech игра, созданная BlueTwelve Studio и опубликованная Annapurna Interactive, получила оценку 9 из 10.