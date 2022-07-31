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Обе компании будут производить настольные системы, изначально оснащенные графическими картами Arc A380 и Arc A310 начального уровня.
Новые графические процессоры для настольных ПК будут доступны одновременно с графическими картами начального уровня, такими как GeForce GTX 1650 или GTX 1030 DDR4. Для новых карт серии Arc A3 нет спецификаций памяти, но хорошо известно, что видеокарта A380 будет предлагать 4 ГБ, и предполагается, что A310 также будет предлагать то же самое. Обе видеокарты будут использовать недорогой графический процессор ACM-G11 Alchemist.
ASUS выпустит два новых ПК с графическим процессором A380. ASUS ROG STRIX GT15 принадлежит игровой дочерней компании и будет оснащен графическим процессором GeForce RTX 3080 или графическими картами Intel Arc A380.
ПК ExpertCenter D7 Tower оснащен не только графическим процессором Intel Arc A380, но и ориентирован на рынок ПК корпоративного уровня из-за небольших объемов и простоты обслуживания. Тот же ПК оснащен RTX 3080, поэтому вполне вероятно, что мы получим варианты Arc более высокого класса позже, когда они будут доступны этим летом.
Вы можете увидеть обе системы ASUS на сайте компании, но MSI пока не указала их спецификацию. Из информации, которую нам удалось получить, MSI PRO DP130 является частью специальной сделки с Intel.