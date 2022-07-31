Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
MSI и ASUS предлагают игровые ПК на базе Intel Arc A380 и A310
Анонсированы официальные глобальные OEM-предложения от ASUS и MSI.
анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 MSI Gaming дешево в Регарде

реклама

Обе компании будут производить настольные системы, изначально оснащенные графическими картами Arc A380 и Arc A310 начального уровня.

Новые графические процессоры для настольных ПК будут доступны одновременно с графическими картами начального уровня, такими как GeForce GTX 1650 или GTX 1030 DDR4. Для новых карт серии Arc A3 нет спецификаций памяти, но хорошо известно, что видеокарта A380 будет предлагать 4 ГБ, и предполагается, что A310 также будет предлагать то же самое. Обе видеокарты будут использовать недорогой графический процессор ACM-G11 Alchemist.

ASUS выпустит два новых ПК с графическим процессором A380. ASUS ROG STRIX GT15 принадлежит игровой дочерней компании и будет оснащен графическим процессором GeForce RTX 3080 или графическими картами Intel Arc A380.

ПК ExpertCenter D7 Tower оснащен не только графическим процессором Intel Arc A380, но и ориентирован на рынок ПК корпоративного уровня из-за небольших объемов и простоты обслуживания. Тот же ПК оснащен RTX 3080, поэтому вполне вероятно, что мы получим варианты Arc более высокого класса позже, когда они будут доступны этим летом.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Вдвое подешевела 6700XT MSI
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3060 Ti задешево в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Вы можете увидеть обе системы ASUS на сайте компании, но MSI пока не указала их спецификацию. Из информации, которую нам удалось получить, MSI PRO DP130 является частью специальной сделки с Intel.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#arc a380 #arc a310
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ryzen 7 5800X смог раскрыть потенциал Arc A380 в играх — без rBAR у карты серьёзные проблемы
Intel может отменить выпуск настольных видеокарт Arc Alchemist
Intel ARC A380 показала себя в тестах: карта не так хороша, как заявлялось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Борисов - Россия сильно отстала в производстве спутников, а "Роскосмос" задолжал экономике страны
16
Торги долларом на бирже могут отменить, а курс будут определять как средний по крупнейшим банкам
138
Закон о чипах на сумму 52 миллиарда долларов не поможет производству микросхем в США
3
В Китае арестовали крупных чиновников, отвечающих за развитие производства отечественной электроники
25
Играем в эксклюзивы Sony на компьютере – выбираем оптимальную видеокарту для God of War в 1080р и 4К
4
Вместо 3-х городов и 4-х главных героев Rockstar сделает в GTA 6 1 город и 2-х главных героев
11
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
18
AMD готовит суперфлагманскую видеокарту Radeon RX 7975 XT – 384-бита, 24 Гб, 450 Вт и 16 384 ядер
11
Разработчики приоткрыли новые подробности об игре GTA 6
2
Предварительный список из 68 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 14 на Android 13
2
Перекупщики стали лучшими друзьями геймеров из РФ – почему серый импорт дешевле параллельного
11
Заработки криптошахтеров пошли вверх в июле
3
Ryzen 5 7600X превосходит i9-12900K на 22 процента в одноядерной производительности
30
До SnowRunner добрались тракторы вместе с восьмым сезоном
3
Авторы Guild Wars трудятся над новой сетевой RPG в жанре фэнтези
+
Winamp жив – разработчики выпустили версию 5.9 Build 9999 от 28 июля 2022 года
11
ВВС США отзывают F-35 из-за проблем с катапультируемыми креслами
21
Анонсирована Homicidal All-Stars — пошаговая тактика про жестокое реалити-шоу в духе «Бегущего человека»
1
Разборка Xiaomi 12S Ultra показала сенсор небольшого размера
6
Samsung Galaxy S23 будет оснащен новейшим процессором Qualcomm Snapdragon
2

Популярные статьи

Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
223
Залил сокет AM4 термопастой, ремонтирую без потери гарантии
152
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 19
2
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
81
Записки Космического Сантехника. Dell Inspiron N5010
25

Сейчас обсуждают

V.L.A.D.L.E.N
23:19
А вот тебе причина, почему русские такие звери.
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:17
А теперь прикинь, какие варвары и нелюди воюют на стороне армии рф. Просто почитай мысли русских нацистов в их телеграм-каналах.
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Муж_ЗАГЛOTA
23:17
вроде не тупой! А вот те раз через раз начинаешь крошить БАТОН на русских? У тебя такой фетишь? Потом обижаешься, что тебя не понимаю! Везде говна хватает! Вот я тебя на 50% понимаю, а от второй част...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Артём Николаев
23:17
Сейчас ни в одной точке мира на 30 лет особо ничего не спланируешь. Либо ишак сдохнет, либо падишах.
Американец выиграл в лотерею $1,3 млрд, но должен заплатить налог $470 млн
Артём Николаев
23:07
Основная проблема в том, что народ хочет совместить свойства суперкара и самосвала. И ещё чтоб дёшево было. Хотя решать это надо стратегическим путём: все харды, торренты и по совместительству видеоре...
Как собрать тихий и относительно не горячий компьютер
Barash
23:06
Главное, что комментатор продемонстрировал чудеса мысли и написал выс...окохудожественный камент.
Blizzard намеревается продавать редкие облики персонажей Overwatch 2 по цене полноценных «премиальных» игр
Муж_ЗАГЛOTA
23:02
т.е. вам стыдно признаваться БЕЛОРУСАМИ (разговаривать на своем языке), а воете все за проблемы РФ и подъябываете русских -> это нормально! Вот, когда Белоруссия войдет в состав РФ, как губерния -> то...
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
V.L.A.D.L.E.N
23:01
П и д а р конченный, ссылку на свой абоссаный профиль в студию. Или ты настолько тупой, что тебе подсказывать надо, yёбище гнойное?
Дефицит газа в ЕС стал реальностью задолго до зимы – почему ветряки и солнечные панели неактуальны
Rey.B.
22:59
А я бы загнул чуть больше. Известно, что уничтожившая динозавров "метеоритная зима" вывела в лидеры существ, способных поддерживать стабильной температуру тела, т.е. млекопитающих. Похолодание начала ...
Хайтек компании увольняют сотрудников на фоне рецессии и роста инфляции
Александр Тетюшин
22:54
Ну это тоже самое как Валберис, искал одну штучку там почти 300р на Али купил за 40р вот и наценка товар 1 в 1 ах ну да ждать не нужно 3-4 дня и привезли
Доллар пробился выше 62 рублей, но держать его на счетах становится всё страшнее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем