Анонсированы официальные глобальные OEM-предложения от ASUS и MSI.

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Обе компании будут производить настольные системы, изначально оснащенные графическими картами Arc A380 и Arc A310 начального уровня.

Новые графические процессоры для настольных ПК будут доступны одновременно с графическими картами начального уровня, такими как GeForce GTX 1650 или GTX 1030 DDR4. Для новых карт серии Arc A3 нет спецификаций памяти, но хорошо известно, что видеокарта A380 будет предлагать 4 ГБ, и предполагается, что A310 также будет предлагать то же самое. Обе видеокарты будут использовать недорогой графический процессор ACM-G11 Alchemist.

ASUS выпустит два новых ПК с графическим процессором A380. ASUS ROG STRIX GT15 принадлежит игровой дочерней компании и будет оснащен графическим процессором GeForce RTX 3080 или графическими картами Intel Arc A380.

ПК ExpertCenter D7 Tower оснащен не только графическим процессором Intel Arc A380, но и ориентирован на рынок ПК корпоративного уровня из-за небольших объемов и простоты обслуживания. Тот же ПК оснащен RTX 3080, поэтому вполне вероятно, что мы получим варианты Arc более высокого класса позже, когда они будут доступны этим летом.

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Вы можете увидеть обе системы ASUS на сайте компании, но MSI пока не указала их спецификацию. Из информации, которую нам удалось получить, MSI PRO DP130 является частью специальной сделки с Intel.