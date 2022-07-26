Apple и AMD удалили все признаки кремния Intel, используемого в линейках ноутбуков M2 Mac и Ryzen. Веб-сайт iFixit опубликовал сообщение в блоге, в котором группа разобрала новый MacBook на базе процессора M2, показав, что ретаймеры USB4 от Intel, которые использовались в предыдущих моделях, были удалены и заменены ретаймерами другого производителя.

Пользователь Twitter SkyJuice впервые отметил анализ iFixit на прошлой неделе. Чипы Intel Retimer, использующие поддержку USB4 и Thunderbolt, использовались в прошлых моделях MacBook.

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Чип USB4 Retimer под кодовым названием U09PY3 - это индивидуальная разработка самой Apple. Кроме того, Apple официально не разглашает детали неизвестного чипа. Предполагается, что Apple заменила чип либо для снижения стоимости, либо из-за сокращения цепочки поставок. Однако, по слухам, другая причина связана с неприязнью Apple к чипу ретаймера Intel JHL8040R.

Пользователь Твиттера продолжает замечать, что в новейших ноутбуках на базе процессоров AMD Rembrandt также прекращено использование чипа ретаймера Intel USB4. Компания решила обратить внимание на швейцарский стартап Kandou, и будет использовать их чип ретаймера KB8001 Matterhorn. Kandou гарантирует, что его микросхемы ретаймера USB4 можно найти "в продуктах пяти из шести ведущих OEM-производителей ПК". Еще одна отмеченная особенность Kandou заключается в том, что их чипы в настоящее время совместимы со всеми платформами SoC.

Построенный на основе Thunderbolt 3, Intel уже довольно давно использует стандарт USB4. Intel USB4 поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, подключение монитора в альтернативном режиме DisplayPort и обеспечивает подачу питания мощностью до 100 Вт.