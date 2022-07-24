Драйвер AMD Radeon Vulkan или RADV, включенный в предстоящую сборку Mesa Project 22.2, получил дополнительную поддержку меш шейдеров, сообщает Phoronix. Поддержка, основанная на экспериментальном расширении NVIDIA NV_mesh_shader и находящаяся в процессе подготовки, которая позволит шейдеру предлагать те же возможности, что и возможности D3D12, также обеспечит поддержку разных поставщиков в рамках расширения.

Этот драйвер Radeon Vulkan с открытым исходным кодом в Mesa работает над поддержкой меш шейдеров. В настоящее время экспериментальное и предыдущее расширение Vulkan для затенения меш очень близко к тем же свойствам DirectX 12, что будет полезно для совместимости с VKD3D-Proton. Тимур Кристоф, один из инженеров Valve с открытым исходным кодом, сыграл решающую роль в приближении задачи RADV и команд меш шейдера к завершению.

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Графический драйвер AMD Radeon Vulkan, или RADV, был разработан инженерами сообщества из Google, Red Hat и других участниками, работающими на платформе Linux. Драйвер является первым выбором для пользователей видеокарт AMD, которые также используют операционную систему с открытым исходным кодом Linux.Такие компании, как AMD, наряду с Intel, NVIDIA, Valve и другими, официально поддерживают Linux и позволяют использовать многочисленные улучшения и обновления, влияющие на производительность компьютера, поддержка различных графических улучшений и многое другое.

В последнем слиянии подготовлены отрисовки для шейдера задачи + меши, которые, по отчетам Larabel, будут добавлены к уже объединенному коду шейдера задачи. Также опытный Linux-програмист отметил, что в запросе на слияние упоминаются сложности в аппаратной реализации, не соответствующие доступному в настоящее время API. Он продолжает отмечать, что это влияет только на NV_mesh_shader и, как ожидается, не повлияет на расширение меш шейдера Vulkan.

Недавний запрос на слияние RADV в Mesa 22.2 покажет поддержку шейдера задач с использованием файла NV_mesh_shader. Расширение остается скрытым в типичных ситуациях, если только пользователь не использует переменную среды RADV_PERFTEST=nv_ms. Рабочее окно функции Mesa 22.2 скоро закроется, так как обновленный полный выпуск будет запущен где-то в августе. AMD также недавно начала поддержку DGC от NVIDIA в своем последнем драйвере RADV.